2021下半年3大星座最強運　雙魚投資獲利　金牛有望成家立室

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 18:30

一轉眼2021年已經過了大半，進入炎熱的7月，雖然目前仍在疫情期間，但眼看微解封露出曙光，大家不免關心起下半年的運勢，台灣星座專家Amanda從太陽及上升星座分析出前3名，在下半年的運勢超級棒！

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第三名 金牛座

金牛座下半年的感情運勢特別好，有機會迎來正緣，和另一半感情如膠似漆，單身的朋友在下半年會萌生成家的念頭，想要脫單記得積極從各方面著手認識新朋友，即使無法出門，也能透過網路等方式尋找適合對象；而有伴的金牛座可能會有成家的打算，邁入婚姻殿堂的機率大幅提升。

第二名 雙魚座

雙魚座下半年在財運方面很不錯，投資的眼光獨到，除了金錢方面，在人脈的經營也能有所收穫，在下半年雙魚座朋友可以感受到，過去在人脈的投資逐漸展現成果了！

第一名 水瓶座

身體健康是萬物之本，在疫情肆虐的這1年多來，想必大家都很有感觸，而水瓶座朋友在上半年可能會感受到身體微恙，不過進入下半年後，會轉念力行調整作息、飲食習慣，以及多運動，在健康方面會有不錯的成果！

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