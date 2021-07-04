老闆情婦新入職　咩都唔識只做一件事　打工仔嘆好為難：幫佢執屎

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-04 10:30

職場上要小心「皇親國戚」是常識吧！有打工仔在網上發文，指其老闆以2個人的人工請情婦來公司上班，但她不但每日返工遲到，又只懂推卸責任，而她唯一「做得好」的工作就是記錄同事放飯時間，令樓主相當不滿。

有打工仔在網上發文，指其老闆以2個人的人工請情婦來公司上班，但她不但每日返工遲到，又只懂推卸責任，令下屬相當不滿。（《鬼同你OT》劇照）

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有打工仔日前投稿至facebook專頁「奴工處」，指老闆用2個人的人工聘請自己的情婦，入公司做高級職位，由於情婦由老闆專車接送上班，每日至少遲半小時。樓主形容情婦「嘢又唔識做，剩係識推波」，而唯一懂得做的就是記錄同事「放咗幾耐飯」，令樓主不禁慨嘆，「難為我哋做細嘅，少咗2個manpower（人力），仲要即刻幫佢執屎」。

投稿引來網民熱烈討論，有人建議來個反間計，記低情婦罪證，向正印打小報告，亦有人笑言「反抗唔到就加入」，或嘗試勾走老闆，有網民則分享職場經驗，原來不少人都跟老闆情婦做同事▼▼▼

跟老闆情婦關係差並非好事，但被老闆娘睇中就更是麻煩事！打工仔最近發文訴苦，表示他原本在公司獲得上司賞識，因而被安排坐在老闆旁邊，以便爭取更多博表現的機會；惟後來老闆娘每天到公司接丈夫下班，更對樓主展現出濃厚興趣，讓他不禁懷疑已被對方看中▼▼▼

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Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇投稿，撰文者指自己到一間體育用品公司市場部見工，被負責面試的中年女士足足罵了5分鐘：

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