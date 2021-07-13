24小時長開冷氣　屋主曬$2萬電費單　網民震驚：究竟屋企有幾大

【電費 / 冷氣機】夏天熱辣辣，冷氣幾乎是每個家庭必備的消暑良品，不過有居住在香港的女網民近日在社交平台「小紅書」分享一張驚人電費單，只見兩期電費共2萬多元，令她一度懷疑是電錶壞了，不禁問大家「全網還有比我家費用交的更多的嘛？」帖文隨即引起嘩然，有人質疑是店舖的電費單，惟樓主解釋家中2個情況才導致如此昂貴。



有居住在香港的女網民近日在社交平台「小紅書」分享一張驚人電費單，只見兩期電費共2萬多元，令她一度懷疑是電錶壞了，不禁問大家「全網還有比我家費用交的更多的嘛？」（小紅書截圖）

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該女網民在「小紅書」以「全網還有比我家電費更貴的出來聊聊」發帖，並上載1張電費單，只見上期為6192元，今期為13,909元，因此4個月合共20,101元。她補充指，電費用了10,063度，當看到賬單時一度懷疑是電錶壞了，還是被人偷電，另外水費則為3010元，煤氣費4,769元，不禁問網友「全網還有比我家費用交的更多的嘛？」

帖文隨即引起網上熱議，有網民問樓主家裏是否在挖比特幣，又有人指家中24小時開冷氣，1個月都只是600多元，「你家是開工廠了吧！」，樓主其後解釋，自己居住在約3000呎的私人住宅，使用中央冷氣，而且24小時長開。至於媒氣費亦不少，她指家中並非住很多人，只是比較熱愛煮食。

有人貼出自己的電費單，顯示6月電費竟達22,910元，她其後解釋稱居住在全棟村屋，夏天基本上是全屋冷氣長開24小時。（親子王國討論區圖片）

有網民後來轉載帖文至「親子王國」討論區，不少網民看到電費單都非常驚訝，「好多打工仔1個月嘅人工」。不過亦有人貼出自己的電費單，顯示6月電費竟達22,910元，果然「沒有最高，只有更高」，她其後解釋稱居住在全棟村屋，夏天基本上是全屋冷氣長開24小時，因要應付無限的昆蟲和潮濕的天氣，「上年唔咁開，發霉發到人都臭」。

如果市民對電費存疑，可經熱線查詢上一次的抄錶時間，或自行檢查電錶，更可要求中電再派職員去抄錶；港燈用戶如有疑問，亦可向港燈客戶服務熱線查詢。

中電客戶服務熱線：2678 2678

港燈客戶服務熱線：2887 3411



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