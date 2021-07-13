「疫苗手臂」吸iPhone？台男突變磁力王曬特異功能　真相笑翻網民

近來傳出不少人在打完疫苗後，身體出現磁力的情況，然而網路上有不少人反對該說法，曬證據反擊「不打疫苗也有吸力」。繼台灣藝人劉亮佐、蔡瑞雪上傳實測影片後，台灣本土劇男星陳志強今（13日）也幽默發文，貼出手臂黏住手機的照片，逗樂大批網友。
陳志強半夜在IG發文，幽默自嘲：「我不是打疫苗，只是還沒洗澡。」照片中，他赤裸著上半身，手臂上直接黏著整台iPhone手機，除了逗趣形容「莫得納手臂」，還在tag欄位中寫下「磁力王」。
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陳志強一連串逗趣舉動，笑翻大批網友，不僅吸引謝承均按讚關注，就連女友曾智希也忍不住出聲笑喊「哥好幽默」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。他本人則是對眾人喊話：「趕快洗澡睡覺吧！」
事實上，劉亮佐日前也曾一臉淡定地在鏡頭前展示，將湯匙隨手往手臂上一貼，輕輕鬆鬆地就能夠吸住，即使拿下來換別的位置亦然。他冷靜地開玩笑吐槽：「打完疫苗有『磁力』應該不是新聞吧！因為沒打過AZ或莫德納的我也有『磁力』。」並幽默表示：「如果媒體再繼續報導這些攸關全世界未來安危的機密，我想我不排除再透露更進一步的研究結果了。」台灣女星蔡瑞雪昨也曬出相同影片，幽默笑說：「看著電視上出現的磁力王們，我也想測試自己的超能力，原來我也是成員之一。」
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