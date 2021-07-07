台專家分享接種新冠疫苗前後這樣做　有助減低副作用兼增強保護力

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-07-07 21:30

新冠肺炎疫苗陸續抵台，開放施打的人數也越來越多，但針對疫苗的副作用，也引起大家的憂慮，以下是當地營養師嫚嫚分享疫苗接種前後的飲食重點和生活作息調整，透過好的日常幫助身體恢復，增加保護力，同時也能強化免疫力。

接種前這樣做 接種後吃這些有助減低副作用兼增強保護力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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接種前，因交通、評估、觀察等時間會比較長，也不能在外進食，所以需要先做好準備，避免空腹接種，要記得補充水份，維持身體正常代謝，根據過去其他疫苗接種的研究表示，睡眠充足能增加疫苗保護力，因此正常的作息也非常重要：1. 請勿空腹，減少低血糖或胃部不適的狀況；2. 補充水分，可先補充250-300 ml水分；3. 睡眠充足，睡足6-8小時，維持正常作息。

接種後兩週內可能會有發燒、頭痛、肌肉痛、腹瀉等副作用。可透過適當飲食調整，幫助渡過不適期：1. 一週吃兩次魚，補充Omega-3脂肪酸，降低發炎反應，另外建議每餐吃到一掌心的蛋白質食物，幫助身體修復恢復體力；2. 每天三蔬二果，補充維生素C、植化素，增加抗氧化力，據美國研究，多攝取蔬果可預防病毒及降低死亡率；3. 每日充分飲水，天氣熱加上體溫高，身體流汗量加大，建議以體重X40 計算合適飲水量，每小時補充250-300ml。注意！心臟疾病、腎臟疾病、肝硬化族群，飲水量須限制！

接種後生活——接種疫苗後不代表是無敵的，為了真正抵禦新冠肺炎的突襲，以下飲食和作息都必須持續，才能讓身體擁有好的免疫力：1. 吃地中海飲食，多吃蔬果、吃堅果與橄欖油、選擇全穀類、豆類、魚類，少吃紅肉、精緻澱粉、加工食品；2. 曬太陽、要運動，每日可在陽台或窗邊曬點太陽補充維生素D，加上適當運動，能提升保護力；3. 維持腸道健康，七成免疫細胞在腸道周圍，建議補充益生菌+益生元，維持健康消化道機能。

三種紅燈食物接種前後盡量少吃：1. 紅肉：豬、牛、羊；2. 精製澱粉；3. 加工食品。因為這三類食物，屬於高飽和脂肪+高糖食物，容易造成身體的發炎反應，對於健康的恢復會產生阻力喔！希望接種疫苗的朋友，都能有健康保護力。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：疫苗接種前後這樣做！營養師分享【接種疫苗飲食重點】。】