招財風水｜日網盤點三大客廳禁忌　全家福定期更換　空樽都唔放得

錢不是萬能的，但沒有錢萬萬不能。為了讓自己財運亨通，哪怕只是一點點機會，大部分的人都不願意放過。日本網站「All About20」最近就以分析，若是要保持財運，有幾項東西不能放在客廳，避免影響風水。



客廳擺放全家福原來要定期更換？點圖放大看日本網站盤點的三大客廳風水禁忌👇👇👇

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一、時間停留在過去的東西

客廳是一家人聚會、聊天、放鬆，讓大家感到幸福的地方。雖然大部分東西放著都無傷大雅，不過有些物品最好還是別放為妙。好比說一些時間停留在過去的東西，例如小時候拿到的獎狀獎盃，又或者已經好幾年的公司表揚狀等等，最好時間到了一定程度就另外收藏好。

另外，枯萎的植物也別放著。植物被認為能夠吸走邪氣，有幫助運勢的效果，可是植物枯萎了，也代表吸取邪氣的功能喪失，反而會讓邪氣散發，因此最好妥善處理掉。

二、空掉的酒瓶

有的人會收到贈禮或買到稀奇，造型華麗的洋酒，常常會把它們當作家中的裝飾。不過如果是還有裝酒的另當別論，如果已經空掉了卻持續放置，恐怕會讓運勢下降。原因在空掉的酒瓶，不管怎樣都算是垃圾了，如果真的捨不得丟，最好清洗乾淨後，可以拿來插花等等改變用途。

三、私人物品

客廳是個公共空間，因此擺放個人物品是NG行為。近來疫情影響，在家裡的時間變多，應該把客廳與個人空間明確分開來，才不會影響到運勢。而在客廳內，則該放置家族合照之類有著共通家族回憶的東西。家族照也推薦定期更換，避免照片太過老舊。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】