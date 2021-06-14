真有風水屋？裝修師傅：有啲屋苑特別多人死老公　搬入即大病破財

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-14 20:00

【風水屋／五門歸心／廚廁對調】風水屋真的存在嗎？有裝修師傅在討論區上發文分享，以自身經驗指出，有些屋苑真的「特別多人死老公」。他指某些情況是「入到屋已經好唔聚財」，結果客人入伙後不是生意失敗就是有健康問題、另有人買入風水屋後「發到豬頭」，故建議有意買樓人士「真係要搵風水樓睇過」，千萬不要買入風水差的單位。最後他亦提到，個別地點及間隔的單位亦都不宜買入。

有多年經驗的裝修佬在討論區上發文，指在工作上見過多個單位，不得不相信單位真的會受到風水影響。（電影《行運超人》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主「樓子力學裝修佬」在連登討論區上以「做咗裝修咁多年，單位風水真係唔到我唔信」為題發文，分享自己親身經歷過的單位風水問題。除了認為單位或會影響住客的財運和健康之外，他又指有些屋苑「特別多人死老公」，10單有5單都是單親。他又提到，即使價格便宜也不要買入鄰近車站或飛車經常出沒的單位，廚廁對調及五門歸心的設計亦絕對不能考慮。

【點擊下圖放大即睇帖文內容 ▼ ▼ ▼】

+ 3 + 3 + 3

帖文引起網民熱烈討論，有些人表示認同樓主所說的風水屋，但亦有人認為所謂風水屋只是心理作用，甚至批評現時科技昌明，不應該再相信沒有根據的風水之說。樓主在帖文中就有以下回應：

【點擊下圖放大即睇樓主回應 ▼ ▼ ▼】

+ 7 + 7 + 7

有網民就問樓主，戶主採用廚廁對調其實是純粹喜歡還是真的因為風水問題，又問做法會否影響維修。樓主解釋指廚廁對調多出現在公屋及居屋，一般是所選的設計師「咩都唔識」，根據其設計去裝修會令住所出現大量問題。

他舉例洗衣機有獨立去水，調位後或會要與其他設備共用去水，結果「谷到喺洗衣機去水回流，或者太遠跟唔返原裝去水，個隔氣去水唔夠順，又係洗衣機去水回流，嚴重啲會谷爆喉」。樓主又笑言，廚房搬到廁所位後雖然沒有去水問題，但如果樓上廁所漏水就會不能煮房。最後，樓主強調「風水屋難求，但風水唔好嘅屋真係害死人㗎！」，建議網民可以認真考慮風水師意見。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：大圍名城租盤騎呢設計 冷氣機「一開二」兩房共用 月租$5000起【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

大圍名城租盤騎呢設計 冷氣機「一開二」兩房共用 月租$5000起

同場加映：九龍站樓盤設計特別 浴室洗手盤旁放電腦 網民：貧窮限制想像【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

九龍站樓盤設計特別 浴室洗手盤旁放電腦 網民：貧窮限制想像

同場加映：港男盲信「達人」投資單位劏房出租 一睇超騎呢裝修設計先知中伏【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】