台灣驚遇超嗱喳早餐店　蘿蔔糕跌落地竟然咁做就當冇事嚇窒女食客

如果是在自己家裡食物掉在地板，你會馬上撿起來當沒事吃掉呢，還是乾脆就丟掉？一位台灣女網友便分享遇到的一家衛生意識差得令人震驚的早餐店，不少網友聽後直言想作嘔：「好沒衛生喔！可以檢舉了吧？」



仲叫其他店員小心唔好踩到 執返上嚟之後竟然……（點圖睇睇網友爆料原文）▼▼▼

+ 17

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友小美（化名）發表於爆怨2公社：「2021/06/25早上09:40農X街洪X豆X店，溜狗後要回家工作，想說買個早餐，這間店之前就有一次起士用手塞到饅頭裡，沒戴手套……這樣的經驗……實在是因為疫情不知道要吃什麼，想說去買一點早餐回家吃結果……等待早餐的時候，裡面工作的員工正在煎蘿蔔糕，從後面到前台作業的時候不小心掉兩片在地上~還告知同事不要踩到……原以為這樣的情況應該是要銷毀了！結果不是……撿起來……沖水……再放回煎台~OMG！」

「直接問，剛剛那兩塊不是掉在地上了嗎？此位神級阿姨回應我，他們等等會自己處理……（自己處理是放再煎台上~而煎台上面還有其他的蘿蔔糕~蛋餅等等……）這樣是處理？！我想我不會再去買任何東西了~太恐怖~手機都是東西又牽狗，無法錄影錄音，還常常不開發票，我今天的早餐沒給我發票啊。」

網民怎麼看？「想吐了」、「好沒衛生喔！可以檢舉了吧！」、「如果店家不戴塑膠手套 為你做早餐，那你下次就不要去他店消費啊，久了 一定會發現客戶少，就會想辦法改進了 或收起來了」、「戴手套，然後個人衛生習慣差，一手食材， 一手鍋鏟，拿錢找錢，遞食物，那雙手從來不洗的，這樣一來戴手套其實也沒有比不戴手套卻有注意這些細節兼常洗手好。第二點就真的不行」、「這真的不行！阿姨妳超過三秒鐘啊啊啊啊啊啊啊！」。

【延伸閱讀】超恐怖！台灣餐廳食嘢曱甴突然停阿仔嘴邊 店方反應激爆父母（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【延伸閱讀】台變態青年竟於食店內大模斯樣偷拍裙底 被發現後還攻擊女受害人（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】