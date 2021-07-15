台灣性感網紅分享赴美打疫苗經歷　穿小背心遊賭城自拍震撼網民

疫情下不少人都選擇接種疫苗，保護自己之餘亦可保護別人。台灣網紅青青Ching（IG：c.0214）早前隨公司到美國接種疫苗，並在IG上分享過程，更分享在當地接種疫苗的安排，大讚過程十分之人性化！她在美國接種疫苗期間，亦曾到訪多個景點，其中一條自拍穿小背心在拉斯維加維逛街的短片，更是因為視覺效果而令網民哄動！



台灣網紅青青Ching是擁有逾60萬粉絲的IG網紅。（IG「c.0214」圖片）

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青青是擁有逾60萬粉絲的IG網紅，她隨公司到美國接種輝瑞疫苗，於是在接種過程的Story，大讚「美國人太親民了吧」。原來在美國接種疫苗的安排就像是「車道檢測站」（Drive-thru）一樣，地上設有接種苗廠商的分類指示牌，駕車接種疫苗人士只需要將車駛向該種疫苗的方向，人留在車上打開車門就有人上前施針，十分方便。

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留有一頭及腰長髮的青青亦有一對精靈大眼，不過相信最吸引粉絲們跟蹤和給讚的事，相信是她的超級身材及性感作風，因為青青經常上載誘惑度爆燈的打卡照，大派福利。青青在美國接種疫苗期間，同時亦到不同景點遊覽，其中她在拉斯維加斯逛街的短片更引起網民哄動，因為片段以自拍角度拍攝，穿上小背心的她大曬好身材，網民們都心心眼！

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