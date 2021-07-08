超可愛女警照片網上瘋傳　真人原是日本女星　IG泳衣照曬有料身材

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近日網上流傳一名美女女警的圖片，令網民們都為之驚艷！這名「女警」其實是日本女星岸明日香（IG：aspoo02），她穿上女警制服因為要參演以警察為主題的節目。劇照引起網民關注，岸明日香憑甜美樣子冧爆男網民外，上圍身材亦極之有料，穿起泳衣上來更是令人着迷！

日本女警照片近日在網上流傳，後來網民發現相中人其實是女星岸明日香（IG「aspoo02」圖片）

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岸明日香之所以穿起女警制服，是因為要參演電視節目「警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室」，穿上制服之後的她亦都似模似樣，很有日本女警的感覺，令人留下深刻印象。

岸明日香曾經拍攝寫真，豐滿身材是特點之一！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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岸明日香出道後目標一直是拍攝電視劇集，後來轉戰寫真界，豐滿身材當然是特點之一。1991年出生的她，風格亦慢慢由當初的青春感覺變成現時的御姐系，她的轉型亦似乎十分成功，至今在IG上已有超過55萬名粉絲。

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