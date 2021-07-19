黑雨塞車被HR指責no show　求職者慘失簽約機會　網民齊估有黑幕

今時今日搵工不容易，但若得到獲聘機會，簽約前「臨門一腳」才被取消資格，難免令人覺得公司有意留難。有求職者分享慘痛經歷，指早前成功獲聘，安排於首個工作天簽約，沒料當天撞正今年首個黑色暴雨警告（6月28日），結果上午因塞車而未能準時上班。他多次致電公司打算解釋情況惟無人接聽。至下午上班時，他卻遭人事部職員指責「no show」（沒有按時出現），翌日更遭以「attendance（出勤率）唔係咁理想」的理由拒絕聘用。事主的經歷引來網民嘩然，不少人認為他未有獲聘非因黑雨日缺勤，相信是另有暗黑內情。



有打工仔指，首天上班日遇上早前的黑雨警告，因塞車未能及時上班而被人事部職員指「no show」，最終失去簽約機會。（資料圖片）

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該名無辜失去工作的打工仔早前投稿至facebook專頁「奴工處」，表示自己居於北區，6月初獲1間位於觀塘的公司聘用，「office工，返9點」，並安排於6月28日首天上班及簽約，沒料當天卻遇上今年首個黑色暴雨警告。

樓主指，當天因天雨關係，「人在車上塞死」，遂致電較早前人事部職員來電的電話，打算預先通知同事未能準時上班，「08:30打返公司冇人聽，諗住黑雨可能未有人返到去，咁我隔一陣再打啦，由08:50一路打，打到09:30都係冇人聽」。最終他只好留言交代情況，「一路都冇回頭電話打返畀我，咁我assume黑雨冇人返到公司啦，如果有人返，應該早就有回頭電話啦」。

樓主解釋已多次致電交代因塞車而未能準時到達，惟職員堅持「枱頭電話睇唔到有miss call同voice mail」。。（資料圖片）

由於黑雨影響加上車程需時，樓主最終於午飯時間前回到公司，「HR第一句劈頭就問 :『點解你今朝no show嘅？』」他只好解釋已多次致電交代，惟一直無人接聽，但對方卻反駁指自己8時半已返到公司，堅持「枱頭電話睇唔到有miss call同voice mail」。事主遂展示通話紀錄，證明曾致電了十多次到人事部，對方之後「就求其咁帶過咗呢個問題」，並指因當日情況較特殊，提出翌日早上才找部門主管完成簽約手續。

沒想到當樓主翌日早上9時準時出現時，人事部職員竟突然表示：「X先生，由於你噚日嘅attendance唔係咁理想，而我哋公司係比較著重attendance嘅，閣下咁嘅表現，我哋公司就決定唔同你合作（簽約）啦！」

最終人事部職員指樓主出勤狀況欠佳，拒絕與他簽約，令他當場大發雷霆。（資料圖片）

樓主形容當下「呆咗5秒」，然後「一輪嘴咁」大罵該名職員長達5分鐘，才拿回個人物品離開，「完全唔畀佢有反駁嘅機會，因為真係谷氣，啖氣吞唔落！」。他事後回想認為，黑雨當日的經歷看似不幸，實際上或成了他的「救星」，「如果真係簽咗約返咗工，而個HR處事作風係咁的話，我諗入去做都有排受」。

帖文引來熱烈討論，不少網民也質疑樓主失去簽約機會並非因為「no show」，而是與人事部職員有關，「我覺得係HR要掩飾佢哋8:30之後冇人，所以先搞走你，由頭到尾你都冇見過阿head或其他同事」、「呢啲狀況梗係話新人no show，唔通話自己做漏黑雨安排」。亦有人認為樓主因事件及早看清公司的真面目是好事，「請你都唔好做啦，及早睇清楚呢間公司嘅文化都係好事」、「呢啲咁嘅公司好彩你冇做到，揾過份啦！加油呀！希望你好快揾到工」。

有打工仔在網上發文，指住在天水圍的他，早上9時半要到觀塘上班，於是每朝早需要6時多起床，距離遠之餘還要塞車，因而每日來回車程都超過3小時，直言「搭車仲辛苦過返工」。天水圍返觀塘這個「死亡組合」引起網民共鳴，甚至有過來人奉勸1句：「畀啲勇氣去轉份近屋企的，人生就多啲時間。」▼▼▼



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