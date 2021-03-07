印度驅魔人家族殘忍虐殺「撞邪」父子　兒子僅3歲　50人冷眼旁觀

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-03-07 08:02

不知道大家還記不記得在2013年，全台灣都關注的「日月明功虐死案」（又稱日月明功案）嗎？當時加入邪教團體「日月明功」的彰化縣黃姓婦人黃芬雀，在加入日月明功後，懷疑就讀鹿港高中3年級的詹姓兒子吸毒，將詹生帶至靈修會所默園戒毒；但詹姓少年卻被教團成員們毆打、凌虐致死。而在2021年2月20日的印度，也有發生過這樣的悲劇……

印度家族「物理性驅魔」 「撞邪」父子慘被虐死 點圖看看案情細節▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

在驅魔現場，還留有大量鮮花與燃燒過的線香，當時有50名其他家族成員也都聚集在屋內，但這對父子已經回天乏術，向這世界說再見了。

整個家族都被警方以「謀殺嫌疑犯」的身份進行調查……當然，這對父子不可能真的被惡鬼附身，這些家人們當然也沒有驅魔專業或相關背景。這樁慘案沒人樂意看到，我們只能希望這對父子安息。

【延伸閱讀】印度女多次逼婚 遭渣男勒斃埋屍牆內 東窗事發「拒娶」原因曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 2 + 2 + 2

【延伸閱讀】印度神童預言失靈？重溫阿南德2021預言一覽及7大解決危機辦法（點圖放大瀏覽）：

+ 6 + 6 + 6

+ 16 + 16 + 16

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】