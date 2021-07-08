法定假期分階段增至17天　外傭僱主不滿「做埋工人嗰份」惹熱議

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-08 15:00

【勞工假期／公眾假期／外傭】立法會昨日（7日）三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，法定假日將於10年內逐步增加至17天與公眾假期日數看齊。相關條倒亦適用於外傭，有外傭僱主在討論區上發文，表示不滿外傭亦可享有17天法定假期，令他們處理家務的壓力增加，違反最初聘請外傭的原意，更認為外傭工作性質與其他工作不同，不應看齊法定假期。不過亦有網民反駁，批評不少留言的僱主言論涼薄，「點解要人哋做奴隸咁樣」。

立法會昨日（7日）三讀通過《2021年僱傭（修訂）條例草案》，外傭亦可享有17天法定假期，引起外傭僱主表示不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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劃一法定假期的條例草案中指出，將由2022年起，每隔1年新增一天法定假期，按次序分別為佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節及耶穌受難節翌日，新增法定假期過程將於2030年1月1日完成。

有外傭僱主在親子王國討論區上發文對政府表示不滿，指自己平時已經要上班，放假又要照顧子女，外傭假期增加之後將會影響僱主的私人時間，「想行下街就死咗條心啦，拖住兩個，唔想行」。有網民表示認同，指外傭亦可享有年假，增加法定假期後，他們享有的假期太多，「唔好忘記佢哋嘅性質係家庭傭工」，僱主遇上公眾假期要「做埋工人嗰份」，批評「成件事好唔Make Sense」。

網民們亦批評政府，指「外傭唔應該同勞工法例睇齊」。不少人認為政府不應一刀切處理本地勞工與外傭假期日數，條例修訂亦令「當初政府設立聘請外傭既原意越走越遠，外傭幫輕僱主嘅工作量越來越少」。

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不過亦有網民表示，外傭同樣於香港工作，理應享有香港的勞工福利。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不過有網民持相反意見，認為外傭假期日數增加「的確會有影響」，但條例適用於全港僱員，所有只享有勞工假期的打工仔都可獲益，大家應該支持，「喺香港做嘢，公眾假期待遇應該一樣，無論係乜嘢人乜嘢工種」。

網民呼籲應該將心比心，畢竟身為打工仔都會希望有多些假期，而且外傭已經減輕了僱主每星期6天的工作量，「已經好幸福」，認為外傭政策原意是「釋放婦女勞動力」，而非「為僱主全天侯提供舒適生活」，任何性質的僱員都需要放假，「我日日都需要坐車所以我司機就唔應該放咁多假？」。甚至有人直指，「咁唔滿意，咪約滿唔好再用工人」。

香港政府在回應法案委員會的要求時提到，為確保遵守1949年《移居就業公約（修訂本）》（國際勞工公約第97號），「外傭與本地僱員一樣享有《僱傭條例》下同等及全面的保障和權益，包括工資的支付、生育保障、休息日、法定假日、年假、長期服務金等」。

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