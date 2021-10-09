【有洋蔥】祖母竟給自己喝過期牛奶　孫女秒丟掉　知真相後極內疚

常言道：「珍惜當下，珍惜家人，珍惜時光。」台灣一名網友分享自己與奶奶的故事，奉勸大家珍惜與家人相處的時光。



文：發表於爆料公社匿名館

奶奶不識字，前幾天我去奶奶家看望他，奶奶拿了一杯牛奶給我喝，我下意識的看了一下保存日期已經過期了三個月，我就隨手給扔了，還問奶奶說：「牛奶都過期了，怎麼還拿出來喝呢？」

奶奶聽完眼淚就奪眶而出……

過期牛奶背後故事有洋蒽 孝心孫女毅然做出這重大決定（點圖放大閱讀原文全文）▼▼▼

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「這是我給別人幫忙，別人送我的，我想留給你喝，沒想到你大半年都沒有回來了……」聽完我瞬間哽咽了。她那麼老，好像生來只為做我的奶奶，就像她愛我很多，我卻只喊她奶奶，這個是我在網易雲的評論裡看到的，短短幾行字我卻眼淚不聽使喚的一直掉！我和爺爺奶奶一起住，高中升大學時，因為年輕總想離開家裡總想出門闖一闖，中部人的我二話不說選了台北學校。兩個禮拜回家一次，每每回去我奶奶都會煮一桌子我愛吃的等著我回家！

奶奶從來不敢開口跟我說能不能回來看看她。但是每次打電話回家時說這禮拜會回家奶奶都會很開心很開心地說好啊好啊啊。大一暑假時我妹妹正準備升高中由於處於叛逆期也是選擇了外縣市的五專就讀。我勸不了她因為我沒有辦法干涉他想要的未來。心裡想著；家裡沒有小孩了奶奶會很孤單的……在轉學考前三個禮拜下定決定轉學回家，陪爺爺奶奶！就這樣選擇了家裡鄰近的大學，搬回家住了。

每當我覺得很後悔撐不下去的時候，就會重複看一次上面的文章，再看一次奶奶的笑容。然後，就覺得好像可以有力氣再努力撐下去，「加油，大二辛苦了已經結束了，你很棒！」希望大家都要時常回去看看家人，多陪陪家人吃飯，我知道年輕的各位不喜歡待家裏，總想出去闖一闖總想看看外面的世界。但是能多陪伴家人的時間是倒數的了，往後餘生有大把時間能夠隨你闖蕩，隨你飛翔。現在希望大家能夠在有限的時間裏，好好的珍惜陪伴家人的時間。不要讓自己後悔。

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