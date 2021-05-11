感人母親節：兩健全孩子零表示　28歲腦癱兒反自製心意卡感動媽媽

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母親節剛過去，有媽媽還在感動的情緒中，也有媽媽過著難過的節日，且人越年長越害羞，不似小時候常常對媽媽說「我愛妳」，但相信大部分的孩子還是愛媽媽的。

孩子最常問我想要什麼禮物，其實小編就像大部分的媽媽，能有懂事又貼心的你們就是上蒼給的最大禮物，而孩子懂媽媽的辛苦就是最好的母親節禮物，孩子們，知道嗎？你們的陪伴也是禮物的一種，記得特定節日回家陪伴父母唷！

網友陳小姐在「爆怨2公社」貼文指出收到28歲腦癱兒子親手做的卡片，抱怨另外兩位成年孩子卻一句「母親節快樂」都沒有……

點圖看看陳小姐原文及她兒子製作的感人禮物▼▼▼

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內地一篇據稱是80歲母親寫給4位兒子的遺書，每逢母親節或大時大節即會再被翻傳，雖然流傳已久，但因內容太警世，讓無數人讀完後還是紅了眼眶，適逢臨近母親節，文章又再網上爆紅。

文章最後提到，這位年老媽媽在寫下遺書數天離世了，她安詳地躺在床上，手裏仍握着她與丈夫唯一的合照，上面只有夫妻倆，他們終於可在彼岸重聚。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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