獵頭經紀撬人轉工　轉頭想in返對方份舊工　結果有人歡喜有人愁

獵頭經紀（headhunter）為不同公司找合適人選，但見到好工作自己當然不會錯過。有打工仔分享指，遇過1位經紀邀請他轉工並協助面試等，但在傾談期間發現樓主原公司褔利更吸引，忍不住待樓主離職後即應徵其職位，有網民笑言「經紀果然食過夜粥！」。



有打工仔分享指，遇過1位經紀邀請他轉工並協助面試等，但在傾談期間發現樓主原公司褔利更吸引，忍不住在他離職後即應徵其職位。（GettyImages／視覺中國）

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該網民投稿至facebook專頁「辦公室日報」，指早前有獵頭公司經紀主動邀請他轉工，經過2輪面試後順利被取錄，唯原公司的福利較好，令他有點猶豫，遂跟經紀商量一下▼▼▼

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經紀聽到樓主公司的福利即心動，努力幫他向新公司爭取更好的條件，雖然褔利亦是不足夠，除了大假差幾日，亦沒有旅遊等褔利，但新公司出手較高，薪金較本來的薪金高出25%，而且原公司工作量太重，加上「近身錢實際啲」，樓主就決定接受聘用。經紀趁樓主順利轉工後，亦即應徵其職位，不過即使樓主有幫口，但最終都沒有聘請他，「呢樣我控制唔到……先轉為敬」。

帖文引起網上熱議，不少人都認同樓主的選擇，指褔利好雖然會令人心動，但人工才是最實際，「多25%真係幾誇」，有網民則笑言「小朋友先做選擇，我人工同福利都要」。

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