內地男花2000人仔做足療　人妻踩場質疑太貴　職員：這要問你老公

內地人夫光顧足療店，怎料消費金額相當驚人，嚇得妻子踩場質問「點解咁貴」。貴陽1名人妻向內媒投訴，指丈夫日前到足療店光顧不到2小時，竟然消費了2000元人民幣（約2400港元·下同），令她覺得事件疑點重重，自己列出多個證據認為店家收費有可疑。結果她帶同記者上門提出質疑，職員無奈道：「這要問你老公。」及後丈夫稱當天喝了酒記不清潔，故對收費沒意見，只是老婆有異議。事件引來網民一陣爆笑，「要麼這家店完，要麼這個家完」，質疑丈夫很可能點了「特殊服務」，但有部分人認為人妻可能裝傻，「就想足療店爆出來.，抓把柄」。



木女士質疑丈夫只在足療店留了不到2小時，花了近2000元人民幣並不合理。（微博影片截圖）

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貴陽人妻木女士日前向內媒投訴，表示其丈夫日前獨自在1間足療店消費了2000元人民幣。翌日木女士再去光顧，發現會員餘額有問題，因為丈夫充值2000元人民幣後，還會獲贈700元人民幣（約840港元），但1晚過後其餘額僅剩800多元人民幣（約960港元），換言之丈夫1晚豪花近2000元人民幣。

木女士要求店方打印丈夫的消費單據供她檢查，發現丈夫購買的服務，除了沐足，還有「神龍百草」、「天地精華」等，合計要1914元人民幣（約2300港元）。不過木女士質疑，丈夫當天晚上10時入內光顧，約零晨零時就離開，留在店內不超過2小時，然而丈夫做了4個項目，最短的60分鐘、最長的要100分鐘，若根據單據所列的項目計算，丈夫至少要6、7個小時才能完成，「首先1個正常人來按摩店按摩6小時，我覺得這不合理」。

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木女士為證明丈夫凌晨零時左右就離開，更向內媒展示丈夫做足療後去KTV玩樂的單據，證明他凌晨零時20分左右就開了房，不可能在足浴店消費了6小時，要求店方給出合理解釋，「我不知道這個消費金額怎樣算出來」。

木女士在記者陪同下去足療店，職員指木女士已和丈夫來過，而單據上的項目的確是她丈夫點的。職員解釋，如果她丈夫做不到這麼多時間，「他可提前叫技師下鐘走」。記者追問既然丈夫做不了這麼久，為什麼他還要加鐘，職員認為這是他的原因，「他自己願意加鐘」。木女士繼續提出質疑，指丈夫離開了怎樣加鐘，職員無奈道：「這個你問一下你老公。」

然而，木女士認為職員的解釋含糊不清，質疑店方為何不要求消費者埋單時簽字證明。記者即場致電木女士丈夫，問他埋單時對金額有沒有異議，丈夫說自己喝了點酒，「具體不太清楚」，只是老婆有異議。接下來的情況非常尷尬，木女士接過電話，語氣嚴肅質問丈夫，「所以你到底是要查還是不查」，丈夫：「查不查都可以，你自己看吧。」

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問完一輪未有結果，木女士不放棄稱自己會回家和丈夫商討，直至問題水落石出。事件引起許多網民關注，不少人質疑木女士是否裝傻，「這女的不問問自己老公怎麼消費的，卻問人家足療店」，又笑問「雙鳳遊龍」是什麼項目。

然而，有網民認為木女士對丈夫做了什麼心知肚明，現在只是要丈夫和那家足療店難堪，「就想足療店爆出來，抓把柄」。

（綜合）

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