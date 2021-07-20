興奮尋獲超經典罐裝果汁糖　一放入口童年回憶秒變恐怖陰影

一名網友因為小時候家裡經濟比較不好，所以跟姊姊們湊錢買一盒糖果。20年過去了，熟悉的店除了換陌生臉孔經營，糖果架上擺放的位置還是中間層左邊數來第三格，加上糖果盒上貼著標籤「大特價25元」（台幣），比20幾年前還便宜，有理由不買嗎？後來吃到一半才發現驚人的恐怖事件！



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網友回應「回憶啊！但記得很不喜歡撈到咖啡色的糖果」、「如果要形容這個糖果當年在我心中的地位，我只能說當時她是糖果界的香奈兒」、「難怪味道不一樣，原來過期了 」。

也有網友表示：「小時候只買的起小圓盒那種、一盒只有一種口味、有白色的糖粉、每種口味都好香好濃郁、現在的味道都不對了！」

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