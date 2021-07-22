台女分享同事超狂假紙！亂寫部門是「暗影部」　轉頭自稱大內總管

請假要入假紙是常識，不過如何填寫卻可以是笑話！台灣有網民分享，指公司有同事每次請假都會胡亂填寫假紙，內容「總是讓我們老闆娘笑瘋」，例如直接在請假原因上寫「拉西嚴重」或是說自己的工作部門是「敬事房」！



台女在討論區上發文，分享同事的超狂請假紙。（《我要準時下班》劇照）

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台女在Dcard討論區上以「我同事的超狂請假單」為題發文，說要「分享一下我的神人同事請假單」。她指這位同事經常自稱「地獄來的使者」，經常都會說很多奇怪的形容詞，「常常神來一筆」。台女又提到，「他的請假單，也總是讓我們老闆娘笑瘋，很多詭異的名稱、職位、請假事由」。

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帖文引來網民熱烈討論，說台女同事的請假紙十分好笑，「感覺公司氣氛很好欸」、「好歡樂喔」、「好喜歡這種奔放的同事」、「原來有人這樣用，看來我跟不上時代了」。樓主亦回應指，覺得自己「在幸福企業上班」，而且即使旅行社的生意很差，老闆和老闆娘還是會想辦法賺錢出糧給員工，又說同事「跟老闆娘講話不止奔放，還很愛調戲老闆，各種顏色笑話都來」。

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