美女瑜伽老師體態健美　逛超巿見壺鈴即場做深蹲　畫面震撼網民！

喜愛做健身的人看到健身物品時可能會當場技癢。韓國美女瑜伽老師Wony（IG：gawonaa）以全身白色低胸裝加熱褲打扮到超巿購物，其間看見壺鈴就按捺不住對健身的熱情，立即拿起壺鈴做深蹲，畫面令網民都為之一振！
點擊下圖放大即睇Wony點樣做深蹲！ ▼ ▼ ▼
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片中的Wony到超級市場購物，只見她遊走於不同的貨架之間，鏡頭拍攝到的畫面已令觀眾看得賞心悅目，令觀眾們不知道應該將視線放在Wony拿起的商品，還是投放於她的身上。Wony最後看見壺鈴，立即燃起健身之魂不斷，即場做起深蹲來，姿勢看起來十分標準，更可乘機大曬好身材！
Wony除了擁有100分體態亦擁有爆晒燈的顏值 ▼ ▼ ▼
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Wony常在個人的YouTube頻道分享做瑜伽的過程，令人感受到她的陽光氣息與少女活力，而經常做運動的Wony除了擁有100分體態外，亦擁有爆晒燈的顏值，大眼睛加長髮吸引大批粉絲追隨。
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