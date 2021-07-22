一眼愛上！清純少女甜笑相瘋傳網民冧暈嗌初戀　真身係日本女星

近日網上流傳1張最甜笑容美少女的照片，網民一看愛上，甚至稱有初戀感覺，大家發揮網絡力量搜尋，最終揭穿相中的清純少女原來是日本女團Jams Collection的成員坂東遙（IG：b.haruka1103）。走清純路線的坂東遙除了笑容令人冧到暈之外，身材線條亦相當有睇頭。她在IG中經常都會分享生活的打卡照，其衣着打扮有氣質得來亦都襯托出個人風格，間中則會有性感打扮，突然派福令粉絲驚喜連連！



坂東遙最近因為這張甜美笑容照片引起網民關注！（IG「b.haruka1103」圖片）

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