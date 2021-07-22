河南暴雨｜康師傅倉庫水浸　逾萬支樽裝飲品沖走　民眾泥水中狂撈

中國河南遇上罕見特大暴雨，多地降雨量突破歷史紀錄，被形容為「千年一遇」，至昨午（21日）累計最少25人遇難。其中鄭州市成為重災區，道路嚴重水浸，地鐵因暴雨而全線停運。當地馬寨鎮1個屬於康師傅集團的倉庫亦因水浸造成貨物損失，逾萬支樽裝飲品隨水流沖出大街，大批民眾得知後竟不顧大雨及水浸引起的急流，紛紛走到街上涉水撈起飲品帶走。



暴雨令鄭州馬寨鎮的1個康師傅倉庫遭到水掩，導致逾萬支樽裝飲品被沖走，大批民眾紛紛走到街上涉水撈起飲品帶走。（微博影片截圖）

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微博流傳多條影片，指連日暴雨令位於鄭州馬寨鎮的1個康師傅倉庫遭到水淹，導致逾萬支樽裝飲品隨洪水全被沖到幾公里外的街上。消息傳開後，大批民眾不顧水流急促，穿上雨衣及帶同雨遮，在水深及膝的泥水中不斷撈起沖走的飲品。

影片可見，有人為了拾起更多飲品，不惜將雨遮反轉於水中翻撈，亦有人帶同嬰兒車，甚至駕駛私家車和客貨車，用作盛載拾獲的飲品，場面誇張。

民眾不顧水流急促，穿上雨衣及帶同雨遮，在水深及滕的泥水中不斷撈起沖走的飲品。（微博影片截圖）

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片段曝光後引起內地網民熱議，不少人直指暴雨期間路況難以預測，民眾不應為了貪小便宜而冒險，應留在安全地方，以免發生意外，「為了搶飲料，不怕被淹嗎」。不過也有人指出，民眾撿走飲品或另有原因，「太多裝了水的瓶子踩到特別容易滑倒！這種情況滑倒直接就溺水了，都往岸邊扔呢」、「斷水斷電，這說不定就是救命的那一口水，裏面含糖也可以補充些能量吧」。

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7月20日，鄭州連遭暴雨襲擊，持續強降雨導致部分街道積水嚴重，一位外賣小哥淌水前行。（中國網網站截圖）

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