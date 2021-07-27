張家朗奧運奪金｜750萬獎金買到咩樓？　網民：一炮過買2幢屯門樓

【東京奧運 / 香港 / 劍擊 / 劍神 / 193劍神】香港男子花劍代表張家朗昨日（26日）為香港奪得今屆奧運首面金牌，令全城歡騰，有網民翻出體育學院主席、全國政協委員林大輝3年前1個承諾，指如果林大輝中學畢業生獲得奧運獎牌，就「包你們做業主」。林大輝受訪時則回應，中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，即張至少獲得750萬元。網上隨即引起熱議，網民紛紛為張家朗尋找1個一炮過買得到的「家」，提出種種建議。



香港男子花劍代表張家朗昨日（26日）為香港奪得今屆奧運首面金牌，令全城歡騰。（資料圖片）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

張家朗奪得金牌消息傳出後，除了全城為他感到興奮外，有網民即成立「關注組」要求林大輝「找數」。他昨日回覆《香港01》查詢稱，林大輝中學基金將向張家朗送贈至少250萬元獎金，加上精英運動員嘉許計劃的500萬元獎金，笑言：「點會送一層樓，梗係俾錢俾佢自己揀」，又指雖然香港樓價貴，但「拎着750萬，都有機會買到樓」。

林大輝的言論即引來網民熱議，不少人質疑750萬元究竟可以買到怎樣的樓。有人在香港討論區發文，指自己已經為張家朗找到適合價位的居所，強調均為750萬元以下，讓他可以一炮過買樓，包括屯門菁雋實用面積160呎的開放式單位，「一次過買2個打孖上」，以及沙田好運中心，「近體育學院夠晒方便」。

網民推介呢幾個選擇▼▼▼

有網民亦發現750萬元都有機會買到藍籌屋苑的單位，包括最近體院的沙田第一城，如撇除稅項及律師費等計算，可購入實用面積451呎的3房單位。

藍籌屋苑單位都有得揀▼▼▼

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張家朗奧運奪金︱多間商店限時優惠 叫家朗有免費珍奶 火鍋半價

港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌，令全城為他瘋狂歡呼。本港多間商店為慶祝「193劍神」奪金，都特別推出限時優惠，與眾同樂。



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重溫張家朗晉級過程▼▼▼

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同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜湯加爆肌旗手連續3屆油爆登場 網民失控：畀晒啲獎佢【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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