張家朗奧運奪金︱家長稱學劍擊大熱　港媽：阿女個教練電話響唔停

【東京奧運 / 香港 / 劍擊 / 劍神 / 193劍神】張家朗（Edgar）憑男子個人花劍項目在東京奧運歷史性取得金牌，劍擊項目火速引起香港市民關注。有家長在討論區發文，問劍擊運動會否因為張家朗而吸引大批學生參與，或家長會否特意培育子女在劍擊方面的興趣。不少留言都表示，相信不少人都會因此對劍擊產生興趣，更有子女正在學習劍擊的家長分享相關使費。



香港男子劍擊代表張家朗在東京奧運寫下港隊歷史佳績，成為自1996年以來，首名香港運動員奪得奧運金牌。（資料圖片）

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樓主在親子王國討論區上發文，指今屆奧運劍擊有多名港將，除了已經奪得金牌的張家朗外，亦有女子重劍代表江旻憓，「唔知會唔會掀起劍擊潮」。帖文引來網民熱烈討論，有女兒學習劍擊的家長表示，「平日上堂每節得2、3個小朋友學」，但今日（指比賽當日）教練「電話響爆」，甚至有人直接上門查詢課程，「聽日應該重勁」。從該名家長的留言可見，張家朗在決賽前夕就已經成功引起劍擊熱潮。

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有人亦都討論學習劍擊的支出，指初學時每堂收費約200至300港元，但到後期需要單對單訓練，本地教練每小時叫價高達1000港元，「相信劍擊未來在香港會普及化，希望會平啲」。

另外有人提到兒子自小學習劍擊，最初買中國製的裝備，學習2年後就轉買歐洲製的裝備，「5000蚊是基本」，並曾安排兒子到德國參加訓練營，「基本費用$4.5萬，2星期，有一些意大利、德國的前奧運得獎者教他們」，至於香港一對一的教練費用則是750港元起。他提到兒子到外國升學後就沒有再學劍擊，「現在他的房間還放着幾個面罩及6、7把劍，唔捨得掉」，更有2017年去看亞洲劍擊錦標賽時與張家朗的合照。

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原文：張家朗奧運奪金｜一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔

不少人就認為香港學生嬌生慣養，劍擊需要穿上厚重的裝備練習與比賽，並不適合他們，「着住套戰衣笠住個頭，開行冷氣入面都標晒汗，熱到黐咗都仲要保持冷靜，真係唔啱香港啲王子公主學」、「要自己出入帶套甲，而且唔平，就算室內戴咗套甲都好焗好熱，好多人玩玩下都無玩」。

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東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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