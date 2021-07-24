爸爸下班時忽然收到兒子來電　「遊花園」後他終於說出心底的話…

編按：台灣一名爸爸在網上發文，指自己的兒子用老婆電話打給自己，表示要聊天，結果繞了一大圈，原來是想問爸爸，自己上小學後要給多少零用錢，小朋友這樣的行為該怎麼處理？



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原文：

下班後，電話響起，是老婆打來的～～～



我：老婆是不是想我了



兒子：哈哈～～是我打的啦！爸爸你好好笑哦



我：（肯！警戒ing）有什麼事嗎？



兒子：沒有啊，就只是想跟你聊天而已



我：（你爸1才不信勒）那你要聊什麼？



兒子：嗯！我想想。



我：是你打來要跟我聊天的欸，還要想？



兒子：不然，爸爸你先說好了。



我：在幼稚園有沒有喜歡的女同學？



兒子：哈哈～～我最好的同學都是男生欸。



我：哦！好，沒事我要去洗澡了哦！



兒子：爸爸等一下啦，我問你哦！



我：嗯！什麼事？



兒子：我今年要讀小學了，那你每天會給我多少零用錢？



我：。。。。。。。。。。。



#肯



#打給我果然有目的



#全家每個人有幾根毛我會不知道（老婆炸毛除外）



社員回文：

「千萬別跟小孩比頭腦 」



「國小只有每天10塊買點心，沒早餐就給50。雞排35珍奶20的年代 」



「他一直想知道 」



「 這真的要好好思考，我老大數學不好一直想要零用錢我也是沒給，而且我公婆之前會給他錢，結果他拿來買非常貴又沒價值的玩具（連超商店員都阻止他 ）……如果你小孩是很有觀念的小孩可以從小筆金額給他看看，看他會怎麼處理」



「 所以你要給兒子多少錢」



「換女兒打的話，劇情就不同了 」



「問安～必有詐」



「哈哈哈 又見提款機模式～ 」



「換女兒就不一樣了，女兒開的價錢爸爸自動加倍！ 」



「你可以不要這麼誠實好嗎？ 」



「給零用錢就知道國小有沒有女朋友了 」



「親兒子無誤」



「小學討零用錢 現在孩子真幸福 」



「無事不登三寶殿 」



「這位父親你老實說你是否重女輕男」



「一週100元差不多吧！管理零用錢也是學習存錢及理財的好方法 」



「兒子生來是來消滅你的 」



「老婆炸毛 不要想有幾根毛 只要想 自己能剩幾根毛 」



「只有女兒真心愛你 」



「想到讀小學就想起當時你女兒上學路上還給自己精神喊話，超～感動的。 」



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】