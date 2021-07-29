男友忙開會　公主病台女拒素顏落樓拿外賣　發爛渣一手整爛PS5

公主病女友真是人見人怕！日前（27日）有台灣女生在討論區撰文，揚言1台遊戲機讓她看透了男友，怎料她道出事情原委後，竟被網民群起反駁她！台女表示早前男友在家工作進行視像會議，期間外賣到男友不方便拿，故叫她下樓拿取，台女強調當時自己素顏在家還穿睡衣非常不便，最後說不過男友被迫下樓拿外賣，忍不住出門前推倒男友的PS5發洩，怎料PS5一摔就壞了，男友氣得破口大罵，台女坦言男友「幼稚至極」，即晚坐車回家「當我的公主」。網民聽完台女的分享一面倒反駁她，眾人連爆金句嗆白台女，直斥她「長的不像公主卻有一堆病」。



台女在Dcard討論區發文，大呻1台PS5讓她與男友吵大架甚至鬧分手，她直言男友幼稚至極，死口不認自己犯錯。（電視劇《Go Back夫婦》劇照）

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1名台灣女生日前（27日）在Dcard討論區發文，大呻1台PS5讓她與男友吵大架甚至鬧分手，台女狠批男友幼稚至極，認為對方連自己犯了什麼錯也懵然不知，「真的太幼稚了，你可不可以成熟一點啊」。

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台女還上傳男友的短訊截圖，圖中可見男友對於PS5被弄壞相當心痛，「妳知我當初搶預購抽獎搶多久才買到的嗎？妳要不要上網搜尋看看，現在一台PS5外面加價賣都還不搶耶？」，男友表示打電動是他的唯一娛樂，現在連主要的休閒活動也沒了，「這不是錢不錢的事，現在根本有錢也買不到！而且為什麼是我要道歉阿...」。

台女上傳與男友對話的短訊截圖，圖中可見男友對於PS5被弄壞相當心痛。（Dcard圖片）

心水清的網民沒有如台女所願站在她一方，他們紛紛直斥台女無理取鬧，「又一個以為自己比遊戲重要的公主」、「長的不像公主卻有一堆病」；不少人罵台女不懂換位思考，「如果立場轉換，男生吵架時故意把你的柏金包摔爛，你的姊妹一定會說這男的不ok，但是女生摔爛男生的 PS5 ，結果還是男生的錯」。然而網民們最心痛的還是PS5，「那可是PS5⋯分手真的算客氣了」、「為什麼有人會自我感覺良好到覺得自己比PS5重要啊」。

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有台女在討論區發文，表示與男友交往快半年，約會時習慣AA制，但在外訂房過夜時，經常都由女方付房租，男方則只付餐費，而更讓她震驚的是，每次她洗澡後都會發現錢包少了1000元（新台幣，下同，約278港元），相信是遭男友偷錢！



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