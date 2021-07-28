東京奧運｜高藤直壽柔道摘金　「畸形雙耳」引關注　原因令人敬佩

【東京奧運 / 柔道 / 高藤直壽 / 日本 / 楊勇緯】東奧柔道60公斤級金牌戰日前上演，最終日本選手高藤直壽擊敗中華隊楊勇緯奪冠。楊勇緯帥氣外表一夜間爆紅，Instagram暴增20萬名粉絲，而金牌得主高藤直壽亦因「畸形雙耳」而被關注。有台灣醫學專頁解釋，原來高藤直壽特別的耳朵形狀為標準「柔道耳」，是殘酷地反覆練習的證明。



金牌得主高藤直壽因耳朵變形而被關注。（資料圖片／Getty Images）

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台灣醫學Facebook專頁「MedPartner 美的好朋友」發文指，「柔道耳」又稱菜花耳(Cauliflower ear)、餃子耳，是因為運動員反覆練習，令耳朵跟地墊、自己或對手的衣服用力摩擦、擠壓、撞擊，致耳朵的軟組織反覆一直出血，血腫難以消去，最後纖維化導致耳朵變形。

帖文讓網民紛紛驚嘆高藤直壽金牌背後的辛酸，令人敬佩，「任何成功背後都是付上血汗淚的代價」、「之前看滿多摔角選手的耳朵也是這樣，真的是敬佩」，有人則笑言遇到「這種耳朵的人就不要惹，他真的很強」。

現年28歲的高藤直壽於上屆里約奧運中奪得銅牌，育有1女1子的他當年對着鏡頭表示抱歉，因沒能讓他的大兒子看到金牌，結束還獨自到廁所大哭，今屆終於拿下金牌圓夢，證明自己是世界最強的爸爸。

高藤直壽在上一屆的里約奧運中奪得銅牌，本屆則拿下金牌，這也是日本在奧運男子柔道60公斤級賽事中，自2004年雅典奧運以來，時隔17年的金牌。28歲的高藤直壽身高160厘米，生於日本櫪木縣，就讀東海大學附屬相模高中、東海大學。

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同場加映：東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



東京奧運｜網傳2女選手比賽扯柔道袍截圖 真相是另一比賽舊圖

東京奧運進行得如火如荼，近日網上就流傳令網民哄動的柔道比賽畫面截圖，全因當中的2名女子競賽過程十分投入，甚至拉扯到對方的柔道袍，露出袍下的體育胸圍。不過該張截圖其實來自2019巴西柔術錦標賽而非東京奧運，而相關比賽不時發生拉扯衣服的情況，因此圖中情況並非色情暴露。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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比賽截圖中的白衫選手「Mayssa Bastos」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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藍衫選手Serena Gabrielli【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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同場加映：東京奧運｜哥倫比亞女箭手仙氣靚樣爆紅 IG粉絲一周Double達59萬【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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姬娜度今年21歲，不過射箭比賽還未正式開始，她就已經打響名堂。東京奧運開幕禮期間，姬娜度的超級顏值已經成功引起網民注意，並很快就找到她的IG，跟蹤之餘瘋狂睇靚相，封她為「美少女箭神」。姬娜度於東京奧運中參與女子射箭個人賽，上周五（23日）完成排位賽之後，將於本周三（28日）的32強淘汰賽中面對英國選手莎拉（BETTLES Sarah）。

姬娜度經常都會在IG上打卡，分享日常生活【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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根據網站Social Blade的資料，姬娜度的IG粉絲人數在13日曾突然大升逾一成或1.5萬，達15.7萬，之後每日都有4位數增長。開幕禮後，她的IG人數已經達到41.2萬，最近數字更已經超過59萬，相比一周前的17.4萬，增幅近1.4倍，十分誇張！

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奧運官方的Twitter帳戶也被陶法杜夫亞的「油亮」打扮深深震撼，忍不住發帖向他致敬。（Twitter「Olympics」截圖）

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