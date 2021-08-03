宜家啲學生用咩方法表白？日調查揭女仔超早熟　6%幼稚園已有經驗

隨著時代演進、科技進步，傳遞訊息的方式也越來越多元。以往透過手寫書信來表達心意的年代，日劇中時常會出現高中生在校園裡羞澀遞送情書的情節，現在的日本高中生還會寫情書嗎？有多少高中生寫過情書呢？LINE RESEARCH這次要來調查現在日本高中生告白的形式跟經驗，讓大家可以更了解新世代高中生的戀愛模式喔！



【懶人包】仲有冇人寫情書？最常被告白嘅通常係乜嘢人？一個圖輯看清調查結果（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 曾經用過什麼方法告白呢？

日本高中生對於喜歡的對象曾經用過什麼方式來傳達自己的心意呢？調查對象中約有一半曾經有過告白的經驗，其中男高中生多於女高中生，而使用的告白方式最多的第一名是「當面說」、第二名「用LINE（文字訊息或貼圖）」、第三名才是「寫信、寫情書」。會寫情書的女高中生約佔13%，男高中生佔7%，女生相較起來比較常使用情書告白，將自己的心意化為手寫文字，在放學後約喜歡的人出來把情書交給他，或是偷偷放在對方的抽屜或鞋櫃中，看來現在的日本高中生還是會上演這樣的經典戲碼呢！

2.曾經跟誰告白過？

高中生曾經告白過的對象中，超過八成以上是「同校的同學或朋友」，尤其是高一的學生因為剛進學校不久，與同校的同學看對眼的比例更高，而隨著年級的增加，交友圈逐漸擴大，參加社團活動而認識他校友人的機會變多，選擇「不同校的朋友」告白的人也較多。在不同年級的學生中，女高中生更傾向跟學長告白，男高中生則喜歡對學妹告白。另外，雖然在總體的佔比不高，也有部分高中生的告白對象是「網友」，其中女高中生比男高中生有更高比例會向「網友」告白。

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3.第一次告白是何時？

針對調查對象中已有告白經驗的人再行追問第一次告白是在什麼時候，有近半數的同學在初中時就有第一次告白經驗，女生相較起來又更早熟，第一次告白經驗集中在小學及初中時期；男生則多是在初中及高中時期情竇初開。

4.想被告白的方式？

不管有沒有告白的經驗，若自己是被告白的人，最想被怎樣的方式告白呢？日本高中生不論男女最多人選擇的第一名也是「當面說」，面對面的直接將情感用言語表達出來，果然還是最有威力的！第二名則是「用電話（或視訊通話）說」，第三名依然是「寫信、寫情書」。第四名之後有「用LINE（文字訊息或貼圖）」、「用e-mail」、「用Instagram」等通訊軟體。面對面或直接通話還是最受到日本高中生喜愛的告白方式，如果必須用文字的話，用手寫的情書比通訊軟體打字溫暖多了。

調查資訊來源：LINE RESEARCH／範圍：針對LINE用戶使用智慧型手機網路調查／對象：日本全國高中一至三年級男女學生／有效回收數：1,010個樣本／調查期間：2021年4月12日～14日（圖表中數據經過小數位第一位或第二位四捨五入後進位，故相加後可能不等於100%）



看完日本高中生情竇初開的告白經驗調查後，各位讀者是否也回想起了自己第一次告白或被告白時的情景了呢？看似老派的告白方式其實依舊是王道，無論順利與否，當下勇敢的心情是最珍貴的，酸甜苦辣都是成長的養份，就感謝這些曾豐富過自己生命的人，用更多的愛來回饋世界吧！

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