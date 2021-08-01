東京奧運｜全人類突變一日球迷？網絡熱議東奧怪現象：變哂做專家

奧運是每四年舉辦一次的國際運動賽事，不少平常沒關注體育賽事的人也會緊跟比賽進度並為選手加油，不過對某些資深球迷來說，卻認為這是跟風行為。一名網友表示，奧運就是讓大家熱衷運動賽事的好時機，於是好奇「一日球迷到底有什麼不好？」，引發不少網友討論。



一名網友在網上發文，他就是「一日球迷」，平常沒有追蹤這麼多選手，大比賽才會看直播幫忙加油，平常沒有那麼多時間看桌球、羽球、網球、舉重、射箭等多項運動，他認為「奧運是個很好的時機讓大家熱衷」，大部分人也沒有蹭、沾光，只是單純加油而已，並提出疑問「一日球迷到底有啥不好的，比沒球迷更好吧」。

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網友紛紛表示，「我也一日迷啊，完全不覺得不好」、「我一日舉重迷也不會搞錯拿金牌的是誰」、「沒差阿，會不爽的都是自我優越的人」、「跟大家一起感受比賽的樂趣，沒什麼不好啊」、「我四年一次奧運迷」、「有一日迷才有可能養出更多資深球迷」、「沒什麼不好，熱熱鬧鬧的」、「很好啊，很多運動少了一日迷根本超慘」。

有網友則認為，「不懂裝懂」才是令人討厭的主因，「沒啥不好啊，不要裝成自己很懂就好」、「沒不好啊，但一日迷很愛裝懂才被討厭」、「沒什麼不好，但別太膨脹，半瓶水很難看」、「一日球迷沒有不好，而是不要連他打羽球還是乒乓球都不知道」、「沒不好，但至少要知道比賽選手叫什麼」、「三不五時就有一日球迷質疑裁判或規則的」、「沒有不好，但是搞不清楚狀況出征就不對了」、「沒啥不好，但不要輸了就亂噴」。

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