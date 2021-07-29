東京奧運｜瘋傳日本乒乓球靠茅招奪金　網民：水谷副眼鏡都有可疑

乒乓球混雙金牌戰中，中國大陸隊率先拿下2局，日本連贏3局領先，中國大陸隊又搶下1局拉平，最後日本隊以4：3奪下日本在奧運乒乓球項目上首面金牌。只不過，中國大陸乒乓球落敗後，微博上立刻引起熱議，其中就有人直言：「這場（比賽）輸掉也有一點點的原因，輸在了服裝設計上。」
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該名網友指出，「他們（日本隊）的隊服顏色和場地顏色非常接近，中國隊員在觀察他們移動動作的時候會變得困難」，指出像是迷彩服一樣的道理，「給中國隊增加了難度。這也是日本人的心機」。
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台灣FB粉專「奔跑吧鄉民們」也轉發相關貼文，立刻引發台灣網友討論，紛紛留言直呼，「我覺得是長相問題，日本那個女生太美，迷倒中國隊，導致他們無法專心比賽，才輸球」、「這個理由真的是廢到笑」、「講的以為忍者參賽了」、「但仍然改變不了自己輸掉的事實」、「創意作文比賽」。
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