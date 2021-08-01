筍工？$7800月薪請茶水姐姐　需外勤、倉庫包裝　另一要求更夢幻

「筍工」又來了？有網民在討論區上分享，指近日有公司在勞工處網頁上招聘辦公室助理，職責包括茶水工作及外勤，需每周工作5天、每天上班9小時，月薪7800元，樓主反嘲是「又有荀工（應為「筍工」）」。網民留言紛紛狠批公司出手太低，當求職者是「廉價勞工」，而當中1項資歷要求竟是「略懂讀寫英文」，可說十分夢幻。



有網民上載截圖，指有公司以7800元月薪招聘辦公室助理。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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香港討論區上有網民發文，指在勞工處的「互動就業服務」網頁上有僱主發文招聘，並稱其為「筍工」。根據樓主上載的截圖，相信所指職位空缺是由1間進出口貿易公司提供，職位名稱為「辦公室助理」，職責為「負責茶水工作，外勤工作（如到銀行、郵局與外出收發文件，購買日常用品），辦公室清潔，倉庫包裝工作」，資歷方面則為「沒有學歷要求；良好粵語優先；懂閱讀中文；略懂讀寫英文。

有網民分享在勞工處網民找到的空缺，指其為「筍工」。（勞工處互動就業服務網頁截圖）

至於最關鍵的待遇一欄，除了上述提到的月薪7800元、5天工作周、每天工作9小時（上午8時半至下午5時半）之外，另外還有「雙糧，銀行假期及每年公司有旅遊」。以每月上班4周20天計算，該職位時薪約為43.3元，如果連同雙糧整年計算，該職位時薪則為46.9元。

有少部分網民認為職位待遇不錯，「5日都幾好喎」，又認為公司本身招聘茶水姐姐，「人工邊會高得去邊」，甚至表示人工已較最低工資為高，「好過做清潔」、「有咩問題？便利店都係呢個數啦」。不過持相反意見的網民就更多，指該公司應該難以該金額月薪去請到員工：

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另外，招聘告示中還列出8項要求，包括有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮 ▼ ▼ ▼：



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