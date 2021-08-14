黑色潮濕蟲卜泥繁殖快食霉菌　裝修佬教4招滅絕超實用｜生活百科

文：裝修佬

落雨潮濕，香港夏天潮濕蟲滋生令人頭痛，上回講過飛蟻和衣魚，其實還有另一種網民稱為黑色潮濕蟲——卜泥。卜泥繁殖速度非常快，究竟怎樣解決卜泥問題？牠的源頭又是甚麼？等今日裝修佬話你知卜泥知識吧！



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卜泥是甚麼？

卜泥是一種香港家居常見的昆蟲，牠有很多別名書蝨、牆虱、書蟲等等，外型很小，身長只有1-2毫米，呈淺褐色、奶白色或灰白色，於潮濕天氣時繁殖能力很強，也是群居昆蟲，所以牠在家裡出現，大多代表家居藏身不少卜泥。

卜泥主要以真菌、霉菌、纖維、穀物為食物，因此會在發霉的書中或牆身發現牠們身影，加上牠們行動迅速及經常隱藏，所以才會被稱為書蟲和牆蝨。

卜泥源頭在哪裡？

一般家居潮濕陰暗的地方都是卜泥出現的地方，書櫃、牆身牆腳、床邊、木傢俬、書櫃、冷氣機吹風位、窗邊等地都是霉菌滋生地方，因此比較容易成為卜泥生長環境。

卜泥屬於對人類無害的小昆蟲，不會傳播病原體及不會咬人。（網上圖片）

卜泥咬人嗎？

卜泥對人體基本上無害，不會傳播病原體，也不會像蝨那樣咬人，也不會像蟎那樣使人敏感痕癢不適。

牠們以霉菌為主食，而且牠們繁殖能力強，一次可以產下20-200顆卵，大量卜泥會做成滋擾。另外若發現食物出現卜泥，代表食物已經發霉，應盡情掉棄。

新裝修也有卜泥？

早前有網民反映家居剛剛新裝完成，就有卜泥滋生問題，百思不得其解。其實卜泥出現於新裝家居並不罕見，因為灰泥濕氣重，霉菌也易於生長，只要天氣潮濕，牆身一有發霉，自然滋生卜泥。

卜泥VS衣魚

有一款潮濕蟲稱作書蟲，就是「衣魚」，外型如像魚一樣有魚鱗且是長條型的。牠和卜泥是不同樣的昆蟲，兩者都會在潮濕的環境滋生，但兩者不同之處除了外型上，就是牠們的主食不同。卜泥食霉菌，不會破壞家居，但衣魚則因主食是醣類、纖維類及蛋白質，所以會破壞書本及衣服。

若發現書和衣物有不規則的破口及黑色排泄物，即是衣魚，而非卜泥。

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作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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