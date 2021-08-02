冷氣機飄強烈酸臭味！原來係送風系統出事　網民教路這樣做解決

最近酷暑來襲，不少市民受不了因此開冷氣，但卻有台灣網友在社群表示，只要開冷氣的前幾分鐘，總有股酸臭味飄出，但過段時間便會不見，於是好奇發文，希望內行能幫忙解答，也有網友提供許多解決方法。



該名網友至爆系知識家提問，說明近期家中的冷氣，剛開啟的前五分鐘，總會有股極酸的味道四散，但只要時間一久，味道便逐漸消散，原PO不解為甚麼會出現這種情形，於是上網發文求助。

冷氣機點解會飄出強烈酸臭味？苦主崩潰PO網求解 網民教路這樣做解決（點圖放大瀏覽原PO原文及網民留言👇👇👇）

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網友看到貼文後猜測可能是發霉，並提供解決方法，「該花錢請師傅來洗冷排與風扇了」、「發霉，請人清洗，或是先開冷氣再關窗」、「我昨天請師傅洗冷氣，洗出黑色史萊姆，給你參考」。

另也有網友建議，可以請人洗完後，在快到家前5-10分鐘開送風，將風量開到最大，「把裡面的濕氣吹出來，這樣就不容易有異味」、「分離冷氣最上面放兩包熊寶貝，一定要藍色的，過來人教的有效，熊寶貝定期換，我們是新機也是這樣，提供參考，試試看」。

也有內行人留言解答，有臭酸味主要是流經送風系統的部分，因為空氣中的濕氣與灰塵結合後，附著在風扇、鋁鰭片、橫立葉片上等零件所造成；有部分廠家在設計上為提高效率，將鋁鰭片設計得太密，造成卡在鋁鰭片上，不僅產生風阻，更造成發臭的來源之一。對此，原PO也在文末表示，近期將會請師傅來清洗冷氣，感謝大家的回應。

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