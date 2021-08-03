屋企梳化未壞仍要舊換新　兩兄弟共$4000消費券被阿媽強行上貢

消費券第一期的2000元於前日（1日）正式發放，不少市民都選擇立即使用。有網民在討論區上分享，稱媽媽要為屋企換梳化，要求他和哥哥「上貢」消費券，「結果2000蚊袋咗唔夠半日就冇啦」。有網民留言指樓主有份享用家中梳化，因此不算上貢，但他則苦笑言「佢（媽媽）應該冇諗住用自己嗰份」，質疑媽媽「肥上瘦下」。



不少商戶在門口張貼廣告，推出各種消費券優惠。 （資料圖片／黃穎津攝）

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樓主在香港討論區上以「阿媽要我地上貢晒啲消費券」為題發文，指領取首期消費券之後，媽媽竟突然提出要換梳化，「佢話梳化好貴，要我同阿哥上貢今期個消費券」。樓主指不明白為何要換梳化，因為梳化功能仍然正常，但最後仍無法「反抗」，剛到手的2000元消費券轉眼就上繳到媽媽手上。

有網民指出，如果連同樓主父母共一家四口的消費券計算，梳化叫價將高達8000元，「使唔使買咁豪呀」。樓主就留言回應，指「佢（媽媽）應該冇諗住用自己嗰份」，暗示梳化價格最多最需6000元。

樓主因為媽媽想為屋企換梳化，而需要上貢2000元消費券。（Phillip Goldsberry／Unsplash）

網民留言又提到，「咁張梳化你都有份用，夾錢買都好正常」、「OK呀，梳化真係全家享受」、「咁又唔叫上貢啦，買屋企嘢大家有份用」。同時提醒樓主「咁你要好好保護餘下嗰3000」，以免再「被進貢」，但亦有人反駁樓主，稱「（媽媽）養到你咁大，問你拎少少都喺度計」。

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。