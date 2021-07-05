$5000消費券｜海外港人登記9大須知　是否具資格關鍵看1個日子！

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-07-05 20:56

【5000元消費券／政府電子消費券／網上登記申請／海外港人登記】政府5000元「電子消費券計劃」現正接受登記，於8月14日截止，身處海外的港人只要符合「在港居住」時間要求，亦可以登記領取，惟關鍵在於2021年6月18日或之前的連續24個月是否曾在香港，而可選擇的支付工具包括AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）。 究竟要在香港居住多久才可申請？沒有本地電話號碼怎登記？可否轉讓親人？以下一一話你知。

即睇海外港人登記消費券9大須知！要緊記呢個時間點，遇抽查要交咩文件？▼▼▼

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再看消費券登記截止日期、使用及領取方法、適用範圍、可否網購等，3類人不可領取！做埋呢步先算登記完成▼▼▼

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AlipayHK、八達通Octopus、Tap & Go及WeChat Pay 登記領取消費券步驟▼▼▼

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AlipayHK加推登記賞，有機會獲8850元禮券，另有機會獲iPhone、$5000獎賞，八達通亦加推$118增值額！再睇其他AlipayHK、八達通、WeChat及Tap & Go優惠▼▼▼

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：

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5000元消費券最快暑假申請 4款電子支付工具開通方法話你知

1.支付寶香港 AlipayHK

支付寶香港是僅次於八達通、獲67%港人使用的電子支付工具；若只計算手機支付，更只有Payme和支付寶香港獲逾6成港人使用，以下為AlipayHK的申請及開通方法：

2.微信支付 WeChat Pay HK

不少人也有微信社交程式，但卻並非人人也有微信支付，以電子錢包使用量計算，2021年WeChat Pay於香港的使用率為9%，與獲42%港人使用的AlipayHK相差逾3成，惟WeChat Pay仍是第二多本港商戶接入的電子錢包的工具，與首位的AlipayHK僅差2萬間。以下為WeChat Pay的申請方法：

3.Tap & Go拍住賞

根據調查資料，Tap & Go拍住賞是各款電子支付工具中最少港人使用的1款，使用率為8%，與首名的八達通相距逾8成。財政司司長陳茂波說，政府在物色電子支付工具營辦商時考慮了一籃子因素，包括工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，同時徵詢了香港金融管理局的意見，希望市民能選擇到合適的工具。以下為Tap & Go拍住賞的申請方法：

4.八達通

作為港人最熟悉的電子支付工具，相信毋須多介紹，現時全港有95%以上年齡介乎15至64歲的港人擁有八達通，不過你知道手上的八達通是什麼版本嗎？以下為個人版及普通版八達通的申請辦法：