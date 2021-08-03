用八達通買$7粟米驚變扣$587　卡主：記得睇收據！　藥房咁回應

隨着政府發放第一期2000元電子消費券，不少人都轉用八達通等電子支付方式消費。1名網民昨（2日）在社交平台發文，指日前有人到藥房購買價值7元的罐頭粟米，惟以八達通付款後，驚覺店家多收了580元，即扣了587元。雖然店方解釋指因不小心忘記「重設（reset）」，才導致收錯錢，但事件仍讓樓主非常震驚，並提醒大家消費後謹記看清楚收據，以免招致損失。涉事藥房回覆《香港01》表示，事發時因接連處理兩宗八達通交易，未有及時重置銀碼才出錯，並強調已即場退款予客人。



1名網民發文稱得知有人在藥房購買罐頭粟米，原本只需經八達通付7元，但店家卻多收了580元（示意圖 / 資料圖片）

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該名網民在facebook群組「大埔 Tai Po」發帖，得悉有人日前到葵涌1間藥房消費，原本只拿1罐粟米到收銀處結賬，售價為7元正，但以八達通付款後，卻發現被扣款587元，收據上除了罐頭粟米，還顯示有價值580元的安宮牛黃丸1盒。

事主只購買粟米，但收據上卻另外顯示1盒安宮牛黃丸。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

事主隨即向藥房職員查詢，但對方僅稱「唔記得reset（重置）」，並叫他等八達通公司退回多收的580元，更直言：「點解你會睇收咗幾多錢，好多人都唔睇。」樓主在帖文上傳八達通手機應用程式的截圖，提醒網民「拍完八達通記得睇手機過幾多錢數」，表示程式上可以看到每筆交易紀錄，消費者亦要看清楚收據上面的銀碼。

涉事藥房回應《香港01》記者查詢時表示，職員處理事主的罐頭粟米交易前，正為1名婆婆收取安宮牛黃丸的費用，其後即轉為事主結賬，由於未重置上一筆交易，結果多收取580元，澄清已即場以現金退款。

帖文引來網民討論，有人勸事主報警，以免有其他客人遇上同一情況，「報警啦，都唔知佢呃咗幾多老人家」、「叫佢即刻退返現金畀你啦，佢唔退你報警，佢咁做同行騙冇分別」。也有網民認為不論店方是否蓄意行騙，付款前應核對看八達通機上的銀碼是否正確，做個精明的消費者，「其實有冇消費券，大家平時買嘢拍卡都應該留意下價錢啦」。

（fb「大埔 Tai Po」）

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