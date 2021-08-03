台女星懷孕下體激流大量分泌物「滑出胎兒」　活縫子宮口未係最慘

很多人常說女性懷孕生產，彷彿是以命搏命，箇中的酸甜苦辣只有媽媽自己最清楚，I台灣女星李宇柔近日分享血淚史，因為身體的關係患有習慣性流產，前後加起來至少10次，曾因此被權威婦產科醫師認為私生活不檢點，在實習醫生面前羞辱「不自愛」，好不容易在2007年再度懷孕，心跳保住了，但一直到生產的過程中卻是驚險萬分。



李宇柔：「分泌物的量大概一湯匙這麼多…」即時活縫子宮口保胎兒！結果卻是洋蔥滿滿…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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李宇柔在《新聞挖挖哇》中表示因為多次流產的關係，很難再受孕，但她和老公一直不放棄，在2007年再度懷孕，當時情況較之前好，正當她安心的時候，突然察覺有類似月經要來的感覺，分泌物的量大概一湯匙這麼多，診所醫師一檢查臉色大變，立刻叫救護車送往台大，並且告訴她胎兒掉下來了，「這個要去拿掉，妳這個保不住了。」

到了台大後，醫生看了直接表明：「這個沒辦法救，我不接。」李宇柔心慌又不解，因為從超音波看，胎兒在肚子裡看起來還是活蹦亂跳，但醫生只是繼續觀察，並要求她以頭下腳上，斜的姿勢躺著，躺了整整一天後，另一個醫生跳出來：「不然我來做做看。」

李宇柔在沒有打麻醉的狀況下，接受子宮頸環紮術手術，但過程中因為太痛自動宮縮，結果剛縫好的地方又爆開，她咬牙堅持再縫一次才成功，但沒想到第二天深夜羊水破了，雖然孩子最後還是保住了，但她之後卻在床上斜躺了整整2個月，她形容當時：「我不敢動，我只要隨便一翻身，就有水流出來。」

最後李宇柔躺到胎兒24周，卻因為尿道感染必須趕緊將孩子拿出來，在孩子出生的那一刻，她滿心歡喜地看了一眼後睡著，醒來卻看見老公一臉愁容，她強忍著不適要求去看孩子但都被拒絕。

直到某天醫護告知，小朋友如果要繼續留著，未來絕對會腦性麻痺、雙目失明、失聰，「這是我可以跟妳保證的，但還會有什麼其他病，我不知道。」詢問她是否還要繼續留著孩子，最後是老公跪下來求她：「我們一定會善待他，但是我們沒有權利去決定他的一生要這麼慘的過，所以我求妳，我們放他走好不好。」

最後李宇柔同意，並且忍痛去見了孩子最後一面，並且在醫護同意下和小孩相處了一個小時，拍了一家三口唯一一張照片，她說至今仍留著這張照片，但因為照片中的孩子狀況不好呈現紫黑色，最終決定不在節目中拿出來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】