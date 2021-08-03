八達通卡領取消費券　網民憂4位數儲值額成賊人目標：唔敢出街！

消費券前日（1日）起正式派發，不少市民都選擇以八達通領取，令大家都成為「八達通富戶」。不過有網民在討論區上發文，指現時不少人的八達通卡「閒閒哋」都有4位數儲值額，十分擔心會成為匪徒的目標，直言「呢幾日都驚到唔敢出街」，甚至有人留言指領取了消費券的八達通卡可能在被人偷走之前已經弄丟。



不少市民都選擇以八達通卡領取消費券，令卡內儲值額一下子暴增至4位數。（資料圖片／羅君豪攝）

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市民如選擇以八達通領取消費券，可以到零售店、補貼領取站、八達通服務站或透過八達通手機App領券，首期的2000元消費券將會直接儲存到卡內。不少人的八達通卡儲值額亦都因而暴升至超過2000元。

連登網民媽咪麵是日發文沒有提及心水號碼，而是分享自己領取消費券的感受，問「有冇人用八達通拎咗消費券之後成日形住會被人搶咗張八達通」，說自己因為八達通卡內的「鉅款」而感到壓力，「咁大個仔未試過拎咁多錢出街，呢幾日都驚到唔敢出街」。

有網民發文指擔心八達通卡會成為賊人目標。（資料圖片）

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部分網民指自己有同樣擔心，「我都好緊張，成日Check下喺唔喺度，成世人都未試過八達通4位數字」。有留言表示，如果擔心八達通卡被搶，可以考慮將卡加到手機內，但有人反駁做法不理想，「仲衰，電話都被人偷埋」。另外亦有人建議，「一次過用曬佢」、「使晒佢咪唔使怕」，符合「風吹雞蛋殼，財散人安樂」的哲學。

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OK便利店表示，8月1日至8月14日於OK便利店以八達通成功領取消費券，可獲20元OK現金券，每張八達通只限換取一次。現金券須於2021年9月30日前，淨消費滿15元時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。