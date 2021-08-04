沖涼時細佬突開門偷拍　港女欲查電話阿媽竟偏幫：細路仔玩下啫

年紀小並非任意犯錯的藉口，一句「他只是個孩子」也不能開脫！有港女早前發文，指年僅11歲的弟弟在她洗澡期間突然闖進浴室，更拍下她的裸體照片。她怒極要求查看弟弟的電話，惟對方卻向媽媽「告狀」指她欺負自己，媽媽得知事件更明顯偏心，未有怪責弟弟，反替他開脫稱「細路仔玩下啫」。



港女指11歲的弟弟在她洗澡期間突然闖入並偷拍，但媽媽得知後反怪責她欺負弟弟。（《多啦A夢》劇照）

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該名港女日前於Dcard討論區以「細佬偷影我裸體」為題發文，指有天在家洗澡時，年僅11歲的弟弟突然開門走進浴室，以手機拍下她的裸體照片後迅速離開。她驚覺被偷拍後大怒，強搶弟弟的電話打算查看，但這時弟弟卻大哭，更向媽媽「告狀」指被她欺負。

港女指，家人一向不准她洗澡時鎖門，「屋企人會入嚟洗衫同去廁所，之前鎖都俾人鬧咗幾次」。她檢查弟弟的手機，確定相片已刪除及沒有備份後已經歸還，但一向重男輕女的媽媽仍怪責她，指她「整喊細佬」，又為弟弟開脫，指對方只是「細路仔玩下啫」，令她無奈又氣憤，直指弟弟早已被家人寵壞，「已經警告咗佢，但佢完全唔覺得自己有做錯」。

港女指檢查弟弟手機期間，竟發現他受了網絡朋友的指使才偷拍，更幾乎於群組內分享。（示意圖／GettyImages）

更令他她心寒的是，她檢查弟弟手機期間，竟發現偷拍並非弟弟的主意，「係佢啲垃圾朋友喺唔知乜line group度叫佢影㗎，話影完要share，好彩佢未send出去」。事後她直言日後無論如何也會鎖門才洗澡，又考慮與男友一同搬到外面，明言「真係唔想留喺屋企」。

帖文令網民大感震驚，直指港女不應因家庭壓力而放過弟弟，「唔可以由佢，縱容佢嘅話你係第一個受害者，以後必定有更多」、「細個唔教好，大個就會知咩事。如果你阿媽咁樣對你都唔知個嚴重性，我建議你以後搵到工就同佢哋斷絕來往」、「連基本對錯都唔識分，佢從小教育畀唔到深刻印象佢咩係對、咩係錯，你可以畀個深刻教訓佢，等佢以後學精做人」。

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