猛鬼旅館｜同老婆去motel一入走廊已覺唔對路　事後返屋企先知驚

相信大家對於在酒店發生的靈異事件都耳聞不少，當中不乏恐怖都市傳說。有台灣網友便在靈異公社分享了一個真人真事，講述自己和老婆去汽車旅館時碰到的玄奇事件，令人細思極恐。



文：游姓網友（發表於靈異公社）

分享一個剛遇到的怪事，早些時間因醫生說今天要「作功課」的關係，所以和老婆出門找了一間汽車旅館想說換個環境看能不能提高命中率一點，就開車到了新北土城的某一家汽車旅館。

當很開心付了錢拿了房卡把車倒進去後，上了二樓突然聞到一股很重的包廂味侵襲而來，正當準備不悅時馬上就感覺到一種無型的氣壓籠罩全身，本想換個房間的，可是看到老婆興致勃勃的在巡視房間設備時，覺得不好破壞她的興致也不想嚇到她所以一切就聽天由命了……

怕嚇親老婆唔出聲 返到屋企先知情況凶險（點圖放大看原文全文及相關照片）▼▼▼

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因為要作功課所以就先把脖子上隨身的定光古佛的項鍊拿下來掛在門口附近，一來怕對古佛不敬，二來也有讓自己心安一些，其間我不敢讓我老婆知道我的疑慮所以就裝作沒事的巡視房間然後作完功課早早退房，所幸就只有那種有東西靠來的壓迫感而已沒有讓我看到什麼東西。

退了房離開一段距離後，我才跟我老婆說出我剛剛的感覺，她才說她也覺得奇怪，為什麼要把項鍊掛起來，然後不洗澡一直在那走來走去然後還一直催著要走。

回到家後我把項鍊拿下習慣性的要把墜子上的污漬擦掉時整個傻眼了，墜子是水晶2D雕刻的竟然一拿起就斷成兩截，完全沒有敲擊到過，我整個人雞皮疙瘩都立起來了，我在想是不是這個護身項鍊幫我們擋下了什麼了所以才會損毀！

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