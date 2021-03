藍可兒懸案酒店被詛咒？奢華到墮落　30年代起命案連連咩死法都有

撰文: 外灘 最後更新日期: 2021-03-02 08:03

2013年1月,21歲的加拿大大學生藍可兒(Elisa Lam)獨自在美國旅行,入住洛杉磯賽西爾酒店(Cecil Hotel)。期間,她每天都會與家人通話保持聯絡,但卻在1月31日突然失去消息,家人報警後洛城警方(LAPD)隨即展開搜索。

就在警方的搜索工作一籌莫展時,有客人投訴酒店房間的水壓過低,自來水中也有股莫名的異味。於是維修人員被派到酒店屋頂的水塔檢查,意外發現一俱全裸並異常扭曲的屍體,經鑑定正是失踪了長達三週的藍可兒。

警方在隨後的調查過程中,對外公佈了種種令人匪夷所思的事實和證據,卻最終以未發現外傷,意外溺水結案,引起輿論嘩然。此事疑點重重,時至今日案情依舊撲朔迷離。

最近,一部《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)的預告片在社交網站上引起熱議。該片首次以紀錄片的形式呈現加拿大華裔女生藍可兒香消玉殞於洛杉磯塞西爾酒店的全程經過,酒店也因其種種暗黑歷史和靈異事件再次被推到了風口浪尖上。帶著這些疑問讓我們好好來深挖下這間酒店的前世今生。

《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》首次以紀錄片的形式呈現加拿大華裔女生藍可兒香消玉殞於洛杉磯塞西爾酒店的全程經過。(《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖)

從奢華觥籌之地到魔鬼的庇護所

上世紀二十年代,一個名為William Banks Hanner的商人計劃在洛杉磯市中心打造一座高端酒店。賽西爾酒店便於1924年開始動工興建,建成後的酒店高達14層,擁有600多間客房。

整個酒店不僅採用各種華麗裝飾藝術,而且還使用大理石、彩色玻璃窗以及雪花石膏雕像等當時最昂貴的材料。也因此在1927年賽西爾酒店正式開業後便迅速吸引著許多社會名流前來入住,成為洛杉磯市的地標性建築。

從當時的宣傳畫冊來看,這樣的廣告詞確實引人入勝:

全新的賽西爾酒店落成於1925年,擁有完美細節的傢俬,寬敞的酒店大堂,舒適的桌椅。酒店夾層還設有寬敞的閱讀書寫空間,令每個尊貴的客人賓至如歸。

確實,據說酒店光內部裝飾就花費超過一百萬美元,這在當時可是一筆不小的數目。

然而好景不長,隨著美國經濟大蕭條,洛杉磯也倒退成為了一個餓殍遍地、犯罪率奇高的貧困城市。再加上當時賽西爾酒店所處的街區被劃為貧民區,酒店奢華高端的形象便隨之灰飛煙滅。

賽西爾酒店曾改為Stay On Main酒店。(《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》劇照)

在接下來的幾年裡,賽西爾酒店陷入了困境,變成了犯罪、賣淫、吸毒和暴力的溫床。酒店因此經歷了最為黑暗的時刻。儘管之後的酒店老闆都在試圖讓其恢復當年的輝煌,但依舊阻止不了它衰敗的局面。最終,2011年,酒店正式更名為商業街住宿酒店(Stay on Main Hotel),結束了使用長達80多年的招牌。

被自殺與謀殺詛咒的酒店

所有這些朝向重生的現代轉變,都無法掩蓋賽西爾酒店多年來令人不寒而慄的事件,而正是這些事件讓它獲得了更為狼藉的聲名。

酒店發生的第一宗自殺事件在1931年,一名46歲的男子服用了大量毒丸,結束了自己的生命。在此之後,各種離奇的自殺方式層出不窮:有朝自己腦袋開槍自盡的;用房間的電話線上吊的;割喉輕生的;甚至還有自己跳樓壓死過路行人的案例。

不僅如此,各種稀奇古怪的謀殺案件也足令酒店惡名昭彰。其中最著名、最轟動的一宗就發生在1947年的「黑色大理花」案(The Black Dahlia)。當時美國著名女演員Elizabeth Short在賽西爾酒店的酒吧喝完酒後便神秘失踪,幾週後她便被發現慘死在幾公里外的一處公路旁,兇手至今仍逍遙法外。

而在文章開頭提到的藍可兒案引起的最大爭議就來自於其失踪當晚的一段監控錄像。洛杉磯警方在全力搜尋藍可兒未果時,曾公佈了一段酒店電梯的詭異視頻,以期獲得更多線索。錄像中穿著紅衣的藍可兒舉止怪異,手舞足蹈動作誇張,按下多個電梯樓層後電梯門卻並未關閉。她重覆向外查看,多次進出電梯,似乎在與電梯外的某人交談,又似乎在電梯裡躲避某個人。

這段詭異的影片在藍可兒屍體被發現後迅速傳播,為案件籠罩上一層靈異的色彩。那麼,一個女生是如何避開警報系統,悄無聲息去到酒店頂樓?她又如何吃力爬上三米高的酒店水塔,躍入水中的呢?疑竇叢生的案情引發各種鋪天蓋地的揣測,一時間眾說紛紜,然而事件本身卻成了懸案一樁,無論是警方還是偵探都無從破解。

值得一提的是在我整理資料的同時,發現一處令人細思極恐:當年大理花案的女演員Elizabeth Short,又稱Beth Short,與藍可兒案當事人英文名Elisa Lam,名字均來自「Elizabeth」,難道這時隔66年的案件在冥冥之中還有什麼關聯?賽西爾酒店發生過的離奇事件不勝枚舉,甚至許多連環殺手通緝犯都從此在這裡安家落戶。

不得不提的恐怖酒店

令人毛骨悚然的酒店又何止洛杉磯這一處?世界上有很多地方的酒店同樣讓人感到害怕。

朝鮮平壤羊角島飯店「不存在」的五樓,被外界普遍認為是美國大學生瓦姆比爾(Otto Warmbier)偷偷潛入的地方。他被指控在酒店內盜取朝鮮宣傳標語,以陰謀顛覆國家罪被朝鮮判處15年勞教並最終身故。

台北、曼谷等地哪間酒店最猛鬼?立即按圖看看亞洲34間酒店靈異傳說▼▼

台北君悅酒店之前有很多人被鬼壓床的經歷,半夜房間電視也會莫名奇妙吱吱作響,不得不畫符驅邪來鎮店。擁有超過140年曆史的倫敦朗廷酒店(The Langham London) ,不斷有客人聲稱看到拿破崙三世的亡魂,甚至還有一個德國王子在那裡跳樓輕生。

又比如上世紀九十年代,上海虹橋國際機場旁邊有一間酒店,名叫:Hang You Hotel(吊死你賓館),當時真是驚倒很多老外。直至好多年後航友賓館的英文才改名為Home Yo Hotel。

一般發生離奇的事情,大家會認為這家酒店之後就乏人問津,然而事實是,從世界各地來湧來的好奇者、冒險家塞滿了那些酒店,一度還令酒店的房間價格水漲船高.. .....當年藍可兒案後,賽西爾酒店爆滿,每晚價格上漲超四倍,由原來的14美元飆升至65美元以上。本紀錄片已於今年2月10日在NETFLIX獨家上架,有興趣的朋友們可關注。

