收到字跡優美「手寫情信」？女網友打開一睇O晒嘴：少女心破碎了

不少民眾在街頭偶爾會收到建案的廣告傳單，也會時不時接到推銷貸款方案的電話，這些業者奇招百出，為得是要讓人多看一眼。今（3）日有網友在爆廢公社公開版臉書指出，她收到一封信，字寫得很優美，讓人以為是情書，沒想到……



仲有人手寫情信？打開一睇竟然係……（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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一位女網友在臉書PO文，她說回到家後，打開信箱看到一封信，因為字跡優美，乍看之下以為收到了情書。沒想到定睛一看，讓她的少女心破碎。原來這封信並不是情書，而是手寫的貸款廣告，這讓原PO感嘆「這年頭手寫信不多了」。

有人在底下透露，這些手寫信都是房仲在PTT之類的地方，徵求字漂亮的人代寫的。還有房仲在底下回應「我以前當房仲也是用手寫開發信找屋主！沒什麼」。

也有網友幽默表示，這封信是「電訪被拒絕之後的下一招」、「會不會是彩色列印的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】