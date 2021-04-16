一場雨形成的小水坑　被女孩拍成動物紀錄片爆紅　後續卻令人心痛

撰文： 狂丸科學 最後更新日期： 2021-04-16 12:31

2020年5月，春末夏初的南京下了一場雨，無意間在城中的一片樹林裡，造出了一個小小的積水池。看上去平平無奇的小水坑，卻讓這片小樹林裡的野生小動物們獲得了寶貴的儲蓄水源。

隨後，一個繁榮的生態圈在城市的夾縫中，不知不覺地出現了。而來自南京的微博博主「嘉美貓」，把這一切，拍成了一部美好的「城市叢林紀錄片」……

小水坑拍成動物大片爆紅 連老師也拿來當教材 點圖看看嘉美貓捕捉到的城中生態▼▼▼

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幾週之前，這支溫馨又治癒的小水坑視頻與大家初次見面，隨即走紅網絡。水泥城市中另外一批「居民」與「遊客」的美好時光，讓觀眾的心都變得柔軟了起來。不少網友表示，如果不是因為這段視頻，就連自小生活在這裡的人都不知道，我們還有這樣一批鄰居。鋼筋叢林沒有困住這些動物。牠們在以自己的方式，適應城市中的居住地。不少老師也把這個「紀錄片」播放給了自己的學生。看到網友們因為自己的視頻，也開始關注到城中動物的生活，女孩倍感欣慰。

事情到這裡還是一個溫暖的好故事，然而，一個意想不到後續出現了。就在前幾天，也就是「南京小水坑」與周圍的小動物成名半個月後，拍攝者嘉美貓首次在小樹林內發現了一枚捕獸夾，一條被夾住的流浪狗。小狗的後腿被捕獸夾狠狠夾住，動彈不得。發現這揪心一幕之後，嘉美貓立即聯繫了當地警察。到目前為止，事件的進展是：警察找來專業人士打了麻醉針帶走小狗進行救治，並帶走了放捕獵夾的人，監督他自己付費拆除捕獵夾，還通知了他的單位。

然而，這並不能平復愛心網友們的心情。被這種捕獵夾夾到之後，小狗有很大機率會腿瘸。如果是博主嘉美貓自己踩到，也要被重傷。更令人氣憤的是，面對一個如此美麗的城市童話故事，有些人不想辦法保護自然環境，不想辦法幫助野生動物，甚至無法靜靜地欣賞，他們竟然選擇了—放下捕獸夾。這一次是被發現了，下一次呢？別的地方呢？還有多少捕獸夾存在在鏡頭之外，又有多少野生動物被夾住之後被賣掉、被吃掉呢？

事實上，野生動物在城市中的生存，本已很艱難。像是網紅視頻中的這片小樹林，隨著周邊樓盤的開發，已經被砍到只剩原來的六分之一，小水坑也不知道還能存在多久。而部分人類的惡意，更讓牠們的生活雪上加霜。希望這種事情不要再發生，希望人人的心裡都能有愛吧。

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