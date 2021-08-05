消費券｜女友Tap&Go網購失敗　港男拒借出支付寶：借完仲有得還？

消費券第一期的2000元已正式發放，不少市民都急不及待「課金」購入心頭好。有港男早前於討論區發文，指女友收到消費券後打算於網店購物，但未能成功付款，查詢後才得知店方未有登記Tap&Go收款服務，遂打算向他借用支付寶付款。港男認為女友借用後便不會還款，於是立即拒絕，沒料女友卻認為他明知有困難也不願幫忙，兩人因而引起爭執。



港男指女友打算借用他的消費券購物，但他即時拒絕，認為對方不會還款，雙方因而引起爭執。（《香港愛情故事》劇照）

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該名港男於香港討論以「女朋友因為消費券嬲咗我」為題發文，稱女友以Tap&Go登記領取消費券，自己則使用支付寶。女友收到款項後，便打算以消費券於網店買衫，但付款時才發現「畀唔到錢」，於是致電客戶服務熱線查詢，「個CS講咗一大輪嘢佢都唔明，最後人哋簡單咁同佢講就係話：『你嗰間網店冇登記到Tap&Go收錢功能所以咪畀唔到』」。

樓主指，女友因未能成功購物「已經嬲嬲哋」，遂要求他借出其支付寶先付款，「之後話遲啲幫我買返嘢當打和」。不過樓主認為，女友借用消費券後不會實踐承諾，於是即時拒絕，「我梗係唔制啦，借完畀你仲有得還？我諗住留嚟搭車同食飯，女人話借真係信得過咩？」。此舉當然引來女友不滿，兩人因而惹起爭執，「佢就話我見到佢有困難都唔幫佢，又喊又嬲」。

女友被拒絕後認為港男不願幫忙，甚至「又喊又嬲」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為消費券推出後，商戶紛紛加價，根本不應急於購物，「啲嘢因為消費券加晒價，睇見啲價錢我都唔想買，就算消費券係多出嚟嘅一嚿錢，我都唔會用嚟買嘢」。

亦有人認為樓主連消費券也不願與女友分享，顯示他是小器的人，「她不是一般女人啊！她是你的女朋友，好心你大方啲啦」、「為嗰幾千就睇出你係咩人，女友買件衫啫，你咪當送畀佢囉。你女友對你好，佢有無話要你還啊？幾歲啊你？」。

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以上資料只供參考，實際要視乎相關單位決定。