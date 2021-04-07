網民齊數最頂唔順聲音　磨牙轉凳膠袋聲上榜　有人怕聽個仔嗌媽媽

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-07 14:30

生活中是否也因為某些聲音讓你感到厭煩、討厭、甚至動怒？比如吃東西時所發出的聲音、喝水的聲音、又或者是敲打鍵盤的聲音？「爆怨公社」有網民因為深受其擾，在社團中求助，想不到卻引起其他網民的共鳴。

網民Mizuki Yang在「爆怨公社」發表，抱怨一下自己超討厭聽到人一直打哈欠、吃東西的聲音。像是花生或是清脆的食物。還有張著嘴巴咀嚼、剃牙聲會非常憤怒的想逃到別空間。出門的話就會恨不得塞著耳機，實在也很受不了這樣的自己。有沒有人也有一樣的困擾？

有種聲一聽即頭痛作嘔！網民盤點日常生活最討厭聲音（點擊放大觀看）👇👇👇

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以上諸多網民分享各種令人討厭的聲音，你中了幾個呢？

【同場加映】盤點疫情下巴士乘客乞人憎行為 戴口罩「親吻」扶手 呢樣最惡心（點圖放大閱讀）👇👇👇

帖文隨即引起網民共鳴，批評全是自私的表現，「巴士地鐵都好多自私X」，又指摸完鼻再摸扶手最惡心，又紛紛留言提及更多乞人憎行為▼▼▼

【同場加映】網民熱議健身室10大惡行 臭汗毛巾到處放 公認最乞人憎係呢樣（點圖放大閱讀）👇👇👇

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