棚架上梯駁梯！將軍澳翠林邨驚見工人危險開工　網民：命重要過錢

高空工作十分危險，必須做足安全措施，皆因一失足隨時成千古恨！有網民在將軍澳翠林邨外拍到，1名工人疑似因為棚架不夠高，遂在架上再用2條木梯「梯駁梯」爬高足足一層樓，情況危險看得人心驚膽顫。其他網民看到都覺得十分「牙煙」，直指做法猶如玩雜技，就算搵食艱難都不值得搵命搏。

有網民拍到一名工人在將軍澳翠林邨一個棚架上梯駁梯做工程，十分危險。（fb群組「裝修佬」圖片）

有網民拍到一名工人在將軍澳翠林邨一個棚架上梯駁梯做工程，十分危險。（fb群組「裝修佬」圖片）

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網民陳先生在facebook群組「裝修佬」上分享照片，標注拍攝地點在將軍澳翠林邨，稱：「師傅，小心啲呀，生命可貴呀！」原來照片中1個位於約2樓的單位正在搭棚，1名赤膊工人則在棚架上面「梯駁梯」再爬上一層，在3樓單位的窗戶外工作。該名工人雖然有戴上安全帶背心，但就看不出有沒有將安全帶的另一端扣到安全穩固的位置。

帖文引來其他網民熱烈留言討論，他們都一面倒認為做法危險而且不可取：

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同場加映：疫情下一度禁堂食 地盤工人雨中食飯翻拍經典 大叫：係肺炎呀！↓↓↓

該短片大約於午飯時間起在網上開始流傳，片中可見一名地盤工人吃飯時，被問到為何在雨中食飯，於是他回答指「係肺炎呀，X你老X！」。（網上短片截圖）