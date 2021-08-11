家庭問題賣樓套現　月入1.5萬女獨自租樓：唐樓同劏房外冇選擇？

居住問題從來都是港人的煩惱，有女網民在討論區發文，指因家庭問題需要變賣自住單位，惟自己月入僅1.5萬，因而苦惱可以搬去哪裏，「係咪除咗唐樓同劏房之外無其他選擇？」



有女網民因家庭問題需要變賣自住單位，惟自己月入僅1.5萬，因而求問可以搬去哪裏，「係咪除咗唐樓同劏房之外無其他選擇？」（示意圖，資料圖片）

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該女網民日前在連登討論區，以「真心問月入15000係未（咪）除咗唐樓同劏房之外無其他選擇」為題發文，指因家中出現問題要變賣自住單位，將會自己搬出來住。她指自己年約20多歲，學歷不高，每月扣除生活費，大概有5000至6000多元可以交租。

樓主透露家中現時只剩下老人家，「老嘅淨係識得問我攞錢，細嘅借大耳窿人影都唔見埋」，本來已沒有積蓄，只有一層樓可以變賣套現，並打算申請公屋，「同佢講過成件事唔係咁簡單，但佢哋聽唔入耳，完全唔諗後果」。她表示，跟家人關係不好，多年來性格和生活習慣都不同，「已經嘈過好多鑊，覺得自己已經忍無可忍，呢排都覺得自己情緒開始有少少問題」，表明「寧願對住四面牆都唔想見到佢哋（家人）」。

有女網民因家庭問題需要變賣自住單位，惟自己月入僅1.5萬，因而求問有何租樓選擇。（《金都》劇照）

帖文一出即引起熱議，有網民提議租住酒店，「不如慳啲使畀多2000（蚊）租酒店，錢就一定儲唔到架喇」、「屯門酒店，9000一個月包水電WIFI牙膏沖涼液洗頭水有人執房」，亦有人認為可試找「大西北」的村屋或舊樓，「不如再慳啲，再畀多2000可以喺大西北租個300呎」。另有網民建議她找多2至3個「絲打」一同合租。

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帖文引起買樓黨與租樓黨激辯，有人以經濟壓力入手，認為只要成功上車，供樓壓力只會愈來愈細，不似租樓被動 ，但有網民直言，樓主壓力主要源於香港生活的壓抑，「未必關買樓事」。

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