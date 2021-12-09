高人教收集綠色會發達　日男從此瘋狂綠足幾十年　有冇變富貴？

你聽說過「顏色強迫症」嗎？有這種強迫症的人在買東西或者搭配東西時，某種顏色必須是首選，或者必須是一個色系的。比如穿衣搭配時，必須要穿同一個色系的衣服。



日本有一位大叔就有「顏色強迫症」。第一次遇到他的時候，他就從頭到腳都穿了他最愛的顏色——「綠色」……

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至於大叔的妻子，雖然她自己說對綠色沒什麼執念，但是隨身帶的包包和袋子竟然也是綠色，可能也被自己的丈夫影響了吧。來到停車場之後，發現大叔的汽車也是綠色，已經迫不及待的想去家裡看看了。

大叔的家位於一所高級公寓，從外面看就感覺面積不小，開門的一瞬間只有幾秒，但是日美醬一眼看到了門上掛的綠色裝飾，地毯和踢腳線也全部都是綠色的。進到客廳之後，才知道什麼叫無處不在的綠色，無論是電視背景牆還是沙發地毯窗簾全都是綠色，就連手錶的收納盒甚至是錶帶都是統一的綠色。仔細一看這錶還鑲了不少彩鑽，大叔說一塊要250萬日元，看來大叔的實力不容小覷啊！原來，大叔的職業是做不動產經營，並且還是個富二代。

鏡頭一轉，日美醬發現細節到電線竟然都是綠色的，買不到綠色的家具就得自己造一個。桌子原本是一個油罐筒，然後自己粉刷的，裡面還可以收納，收納盒和和杯子也都是綠色的。接下來再來看看廚房，一眼望去又是無處不在的綠色，打開碗櫃更是別有洞天，冰箱裡也全都是綠色。看完廚房再來看臥室，四件套、電視、電視櫃，全部都是綠綠綠綠綠綠，連遙控器也是綠色。

究竟大叔為什麼這麼痴迷綠色呢？大叔說，他19歲的時候去了一家理髮店，那家理髮店的老闆超有錢，然後老闆告訴他收集綠色的話會賺很多錢，從那以後大叔就超愛綠色了。至於到底賺沒賺到錢呢？大叔說：「賺的還可以。」謙虛了，這絕對謙虛了，畢竟大叔家的房子是真的大。但是這樣的有錢人其實也有著嚴重的煩惱，大叔說現在自己身體很不好，還在療養中，症狀就是自己的右臂抬不起來，經常會痛到受不了，已經持續了一兩年了。在去了很多醫院檢查後，發現這是一種非常難治的病，之後可能都無法行走，只能臥病在床。為了治病大叔也經歷過手術，在後脖頸釘了10根螺絲，看著就很觸目驚心。

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雖然深受病痛的折磨，大叔的心態還是非常樂觀的，因為他有一個愛好，就是追星，對象是日本著名的女歌手松本伊代。而大叔本人還是伊代桑一大後援會的會長，家中有一個房間，全部放了伊代桑的週邊和應援物，很多物品都保存了近40年，非常有收藏價值。很多的週邊都價值不菲，比如應援袍上面有伊代桑和老公的親筆簽名，據說價值30萬日元！迄今為止，大叔粗略的算了一下在追星上的花費大約有5000萬日元了，從初中二年級就開始喜歡伊代桑，一直到自己都已經五十多歲了。大叔說這些年伊代桑給予了自己很多的力量，就在他那次做手術前有一場活動可以見到伊代桑，於是他就去了。伊代桑知道大叔要做手術後，給大叔寫了很多鼓勵的話，還叫大叔「綠色男」。正是有伊代桑的鼓勵，大叔覺得自己才能勇敢的面對病魔。

現在每當疼痛的時候，就做些讓自己開心的事來忘記疼痛，大叔覺得與其長久的痛苦下去，不如想著讓自己如何愉悅起來。雖然看上去是位有錢的強迫症大叔，但是沒想到背後還有這樣的故事，真的希望大叔能早日戰勝病魔，繼續作為後援會會長，帶領大家支持伊代桑呀！

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