日本「運動神經為0的女子」再上節目挑戰　疫情下已有這些變化

最近日美醬每天都在看東京奧運會的比賽，看到中國健兒們勇奪金牌，心裏真是老激動了。甚至對運動產生了濃厚的興趣，每天晚上都打打羽毛球，雖然運動神經不夠發達，運動精神還是有的。



說到運動神經，還記得日本那個被稱為「運動神經為0」的女子郡司桑嗎？

基本跑步和跳躍也如「打大佬」 挑戰各種運動笑料百出爆紅（點圖重溫郡司桑的奇妙表現）▼▼▼

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很多人都被郡司桑圈了粉，認為她搞笑又努力，顏值也不錯哦。那麼一年過去了，郡司桑現在在幹嘛呢？於是月曜夜未央再次採訪了郡司桑。

沒想到的是，她已經失業了……

存款也慘變為0 但大家更關心的是：運動神經究竟有無進步？（點擊觀看節目内容）▼▼▼

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看來咱們郡司桑的運動神經也愈來愈發達了，也期待她給我們帶來更多的驚喜。不過是實話，郡司桑竟然一年比一年年輕，這個短髮真的好少女，看起來就像18歲，但是人家已經28歲，有自己的小家啦。

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