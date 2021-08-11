去譚仔食米線講粗口　鄰枱港媽求停爆粗免教壞阿仔　掀網民大激辯

粗口是廣東話文化之一，不少人聊天時都會夾雜粗言穢語，但在小朋友面前亦應避忌「收下口」。有網民近日在討論區發文，表示日前與同事到譚仔吃午飯，聊天時夾雜粗口，鄰桌1名母親遂上前要求樓主勿再講粗口，表示「我個仔全部聽晒入耳啊」，讓樓主感到非常無奈，並指「香港已經沒落，完全畀呢種道德文化籠罩」。

帖文掀起網民大激辯，不少人力撐該名港媽態度有禮，而且有小朋友在場，實在不該爆粗；亦有人認為該名家長沒有權控制他人說什麼。



有網民在討論區發文，指他與同事日前在餐廳吃午飯時，被鄰桌的母親要求不要說粗口，讓他大感唐突。（《旺角卡門》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在香港討論區以「今日午餐食譚仔 隔離個師奶過黎求我唔好講粗口」為題發文，表示與數名同事到譚仔用餐時談笑風生，間中夾雜一些粗口，未料旁邊桌的中年女子走近，並說：「唔好意思啊，打擾你一陣，可唔可以唔好講粗口，我個仔全部聽晒入耳啊，真係唔好意思，麻煩你。」

樓主形容聽到對方的話後，一眾同事都感到愕然，在文中直言「唔講以為自己去咗高級餐廳，個仔唔聽教，其他人就要有義務配合你，母愛真係大過天」。雖然樓主有微言，但與其同事都沒有當場反駁，也沒有繼續高談闊論。他後來在帖文狠批對方是怪獸家長，「香港呢個地方而家食個譚仔都要道德倫理，真係怪獸家長啲仔女就大晒」。

鄰桌的母親走到樓主旁，希望他們不要再「爆粗」，卻被樓主事後批評是怪獸家長。（《孤味》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人看後反炮轟樓方無公德心，「公眾地方粗口爛舌，粗人行為」、「見到有小朋友就自動自覺停粗口啦，咁簡單嘅嘢都要人提？」，並認為涉事女子已經很有禮貌，「人哋阿媽禮貌叫你收聲，自己仲唔知衰，隔籬有小朋友都唔識收口，仲要出post 話人哋，真係唔知醜」。不過，也有部份網民認同事主，指該名家長沒有權控制他人說什麼。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：婦人中午被拒落單叫早餐 批經理唔識執生態度差 在場食客揭真相

樓主公審全文：

+ 8

街坊講述事發經過：

+ 2

同場加映：港媽要求路人轉贈貓貓攬枕遭拒 竟教孩子：遲啲放狗咬佢

有網民分享指，日前抱着1個贈品攬枕逛寵物節展覽，路上突然有港媽帶着孩子上前要求割愛轉讓。（fb「生仔要考牌系列」圖片）